Som-hi recorda que s’acaba el termini per demanar i gastar els Ibons al comerç local

Igualada Som-hi (PSC) recorda que fins el 24 de desembre es poden demanar i gastar els iBons Joves per comprar al comerç local d’Igualada. Es poden adquirir a la web ibonsigualada.cat. La iniciativa està dirigida als joves d’entre 16 i 23 anys empadronats a Igualada i les compres es poden fer als més de 50 comerços que s’han adherit a la campanya i que també es poden consultar a la web.

El regidor d’Igualada Som-hi Anselm Pasquina explica que “la campanya va començar l’1 de novembre i en només una setmana ja se’n van vendre 600. A falta de pocs dies per acabar la campanya, fem una crida als joves que encara no els hagin demanat i gastat a fer-ho abans del 24 de desembre a ibonsigualada.cat”.

Cada bo té un valor de 10 euros. Els joves que l’adquireixen en paguen 3 i la resta, 7 euros, van a càrrec de l’Ajuntament d’Igualada. Cada jove participant pot comprar fins a 5 iBons Joves. Per tant, pot adquirir un màxim de 50 euros per comprar al comerç local, tot aportant-ne 15.

Pasquina destaca que “els iBons Joves tenen l’objectiu de promoure les compres al comerç local. Els joves estan, cada vegada més, acostumats a comprar per Internet i creiem que si volem una Igualada amb comerç, hem de fer tot el possible perquè aquests coneguin el comerç local i hi comprin. Volem que els iBons Joves siguin un molt bon incentiu perquè la gent jove entri i compri al comerç local”.

Els iBons Joves és una de les mesures que Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) va aconseguir incloure al Pressupost d’aquest 2023 gràcies a l’acord de Pressupost amb el govern de Junts de fa un any, el que la formació progressista defineix com “política útil”.

