Canelons de qualitat, fets a mà i directes a la teva taula, aquest Nadal

Menjar canelons el dia de Sant Esteve, o qualsevol dia de Nadal s’ha convertit en una tradició catalana arrelada, però els seus orígens es remunten cap a finals del s. XVIII. El plat, d’origen italià, va arribar a Barcelona gràcies als cuiners estrangers que treballaven a les primeres fondes. Més enllà d’estar boníssims, era una manera econòmica d’utilitzar les sobralles del dinar de Nadal. Això no vol dir que abans del s. XVIII els catalans llencéssim les restes del dinar, sinó que a moltes cases era costum menjar arròs a la cassola, arròs de la catedral o arròs colls-i-punys.

Amb la popularització dels canelons, van venir també una àmplia diversitat de receptes; des de l’elaboració de la massa, fins als tocs finals de la beixamel, passant també pel farcit de dins.

Si aquest Nadal vols menjar uns canelons de qualitat i elaborats a mà et recomanem la Carnisseria Gual. Des de 1870 la família Gual elabora els seus propis productes amb fidelitat a la qualitat i a la proximitat, adaptant-se als nous temps i als seus clients.

Dins de l’ampli ventall d’aliments que podrem trobar a la Carnisseria Gual, aquest Nadal destaquem totes les varietats dels seus canelons. Podràs triar entre els canelons tradicionals de rostit, també sense gluten, els canelons d’espinacs amb panses i pinyons, els canelons de ceps i foie-gras d’ànec i els canelons de rap i gambes.

Per encarregar els teus canelons, cal que tinguis en compte quines unitats vols (un mínim de tres unitats). Si vols dinar canelons de la Carnisseria Gual per Nadal o Sant Esteve, recorda que hauràs de fer el teu encàrrec abans del dijous 21 de desembre, i si els prefereixes per Cap d’Any, tens temps fins al dijous 28 de desembre.

Carnisseria Gual, que sempre està al costat dels seus clients, permet encarregat els canelons des de la seva pàgina web! Tanmateix, pots fer la teva comanda a la seva botiga de la pl. Sant Joan, 8 d’Igualada o trucant al 938031385. També ofereixen servei a domicili.

Un Nadal sense canelons “Gual” no és Nadal! Afanya’t i fes ja el teu encàrrec!

