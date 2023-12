Enquesta: Creus que la societat està prou consciència sobre la salut sexual i reproductiva?

Publicitat

Com ja és habitual, durant el desembre, tota Catalunya se centra en La Marató de TV3, el projecte solidari de la televisió catalana que té com a objectiu aconseguir recursos econòmics per a la investigació científica de malalties. Enguany, La Marató 2023, se celebrarà aquest diumenge 17 de desembre amb la salut sexual i reproductiva com a eix central.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut sexual és un estat de benestar físic, mental i social en relació amb la sexualitat. Els professionals experts en SSIR destaquen que les malalties relacionades amb la sexualitat i la reproducció són molt poc conegudes, especialment entre el jovent.

Per aquest motiu, avui preguntem:

