Som-hi proposa incorporar una aplicació d’alertes connectada a la Policia Local

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta), coincidint amb la setmana del Dia per l’Eliminació de la Violència Contra les Dones, proposa diferents accions per millora la seguretat de la ciutat pensant, sobretot, en les dones. La formació considera imprescindible que el nou Pla de Seguretat incorpori un urbanisme feminista, que vol dir una ciutat sense racons foscos i amagats, sense espais que puguin generar una sensació d’inseguretat. I també adoptar l’aplicació M7 Citizen Security que ja utilitzen diversos municipis de Catalunya per poder enviar una alerta instantània connectada a la Policia en cas de necessitar-ho.

La regidora d’Igualada Som-hi, Montse Montaña, explica que “per Festa Major i la Nit de Castanyada s’han organitzat corredors segurs per les dones, però el que es tracta és que l’Ajuntament garanteixi una ciutat segura tot l’any i fer-ho amb una perspectiva feminista. En aquests moments les dones és el col·lectiu que més sensació d’inseguretat té en certs carrers i certes hores del dia a la nostra ciutat i això no pot ser. Volem una Igualada segura per a tothom i, en aquests moments, hi ha una clara desigualtat entre homes i dones en la sensació de seguretat a la nostra ciutat”.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, explica que “la seguretat a l’espai públic és sinònim de treballar per la igualtat i la llibertat. Si no garantim que l’espai públic sigui segur, que és l’espai de totes i tots, estem retallant la llibertat a sentir-nos iguals i sentir-nos que en podem fer ús a qualsevol moment del dia sense por. I volem que aquest dret estigui garantit també per les dones que tenen por d’anar de matinada a la feina al polígon industrial, d’anar fins a l’estació per agafar el transport públic quan és fosc o de tornar de festa a casa tard a la nit, per posar tres exemples d’inquietuds de diverses dones que hem rebut”.

Davant aquesta realitat, Igualada Som-hi proposa que el Pla de Seguretat abordi totes les accions que es poden fer a la via públic per augmentar la sensació de seguretat com més il·luminació als carrers i places que tenen racons foscos, controlar la vegetació d’arbustos i arbres perquè no faci que hi hagi racons amagats o sense visibilitat i estudiar el mobiliari urbà amb aquests mateixos criteris per evitar que facin de barrera i provoquin que hi hagi espais que generin una sensació de risc.

Pel que fa a l’altra proposta, la de l’aplicació mòbil, es diu M7 Citizen Security i va ser ideada per l’Ajuntament de Cornellà. Es tracta d’una aplicació mòbil que, davant una situació de risc, només prement un botó, que funciona també amb la pantalla del mòbil bloquejada, s’envia una alerta per geolocalització a la Policia Local i s’activa un dispositiu. Igualada Som-hi fa mesos que demana que Igualada també s’hi adhereixi, tal i com han fet diverses ciutats de Catalunya.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta també proposa augmentar la coeducació per sensibilitzar sobre la igualtat, per evitar estereotips sexistes i prevenir la violència masclista a escoles i instituts.

Montse Montaña afegeix que “la seguretat d’Igualada és un tema que ens preocupa i ens ocupa. És un debat que està a peu de carrer, és una preocupació que ens traslladen moltes veïnes i veïns a cada visita que fem als diferents barris de la nostra ciutat i és un assumpte que el nostre grup municipal plantegem de manera recurrent al Ple. Reclamem seriositat, sensibilitat i respostes a la ciutadania i ens oferim, un cop més, a acordar mesures per a tenir una Igualada segura”.