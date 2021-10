Satisfacció entre l’organització del TEDx Igualada després de la primera edició

Aquest passat dissabte 23 d’octubre es va celebrar la primera edició del TEDxIgualada, un esdeveniment format per un programa de conferències que permeten gaudir d’una experiència similar a les conferències TED a les comunitats locals a nivell mundial.

La pandèmia de la Covid-19 ens ha replantejat la manera de com treballem, com vivim i també com ens relacionem. Ha accelerat i intensificat, especialment, la forma en com ens relacionem amb el nostre entorn. Per això, aquesta primera edició del TEDxIgualada 2021 ha posat el focus en les “Versions”.

L’objectiu del TEDxIgualada ha estat mostrar idees potents i actuacions excepcionals d’idees que val la pena difondre, però també per influir positivament en l’entorn gràcies a un ampli repertori de ponents reconeguts a nivell català i nacional de diversos àmbits i disciplines com la sexologia, la intel·ligència artificial, la gamificació, el disseny, l’astronomia, entre altres.

L’acte es va celebrar de forma híbrida, oferint un espai presencial al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada i un altre, on es va poder veure l’esdeveniment, de forma simultània i en directe, a través d’una pantalla, a l’Escorxador. En cadascun dels espais es van exhaurir les entrades.

8 ponents amb conferències excepcionals

Seguint la premissa del TEDx, el TEDxIgualada2021 va oferir un seguit de ponències per generar aprenentatge, coneixement i debat. Diverses òptiques, perspectives i temàtiques que han seguit el mateix fil: les versions.

En aquest sentit, l’acte va arrencar amb la ponència del Director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i professor d’investigació a l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE) del CSIC, Ignasi Ribas. Amb “Trobarem un Planeta Terra 2.0?”, Ribas va sacsejar consciències i va exposar com d’especial és el nostre planeta i quines cerques es fan des de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya: “La idea que on vivim és etern, és equivocada. Si volem sobreviure ens hem de convertir en una espècia interplanetària i després interestel·lar”.

La segona ponència va anar a càrrec d’Artur Serra, PHD en Tecno-antropologia i Director adjunt de i2CAT. Sota el títol “Podem aprendre a innovar, i encara més, a innovar-nos”, Serra va oferir una ponència basada en la innovació social dins l’era actual, la digital: “La tecnologia és del s. XXI, però la societat, la política, l’economia… Són del segle XX o del XIX. Hem d’aprendre a innovar i a innovar-nos”.

Un altre dels aspectes que es va posar sobre la taula durant el TEDxIgualada2021 va ser la gamificació: una eina que és molt present en àmbits molt diversos com la cultura o l’educació i que serveix per absorbir coneixements, per millorar alguna habilitat i per recompensar accions concretes. Per parlar d’aquesta metodologia, el PhD en gamificació, director de ENTI-UB i soci de Cookie Box, Òscar Garcia Pañella, va oferir una ponència basada en la “Gamificació al servei de l’experiència memorable”, a través de la qual, va destacat que “la gamificació és molt present en molts àmbits de la nostra vida” i que “tots som algun tipus de jugador”.

El TEDxIgualada 2021 també va oferir una vessant més introspectiva. En aquest sentit, la psicòloga, coach teleològica i divulgadora, Paula Folch, va presentar la conferència “Tu autenticidad te puede llevar a ser tu mejor versión”. A través d’aquesta conferència, Folch feia èmfasi en què “l’autoconeixement personal i l’honestedat són pilars bàsics per descobrir-nos i la nostra brúixola per prendre les millors decisions de la nostra vida”.

D’altra banda, Laila Pilgren, sexòloga, CEO de La otra Educación i Sex Academy International, va pujar a l’escenari amb la conferència “¿Educación sexual o guerra?. Pilgren va explicar a l’auditori que “l’odi és un sentiment adquirit. I si enlloc d’aprendre a odiar, aprenguéssim a estimar?”, destacant la manca d’educació sexual que hi ha en l’actualitat.

També es va parlar d’Intel·ligència Artificial i com de present és a les nostres vides i al nostre entorn. Karina Gibert, catedràtica en Intel·ligència Artificial UPC i cofundadora del IDEAI amb “Intel·ligència Artificial: Ajuda o control?” afirmava que “la intel·ligència artificial té molts usos, però també comporta riscos”, afegint que “no tenim ni idea del preu personal que estem pagant per una IA gratuïta”. Seguidament, es va donar pas a un repte per al músic igualadí Red Pèrill, qui va improvisar una melodia en directe sobre els sons generats pels algoritmes d’intel·ligència artificial d’Ivan Paz.

El disseny també impacta a les nostres vides i al nostre entorn. L’arquitecte, CEO i Fundador d’AL&P i PhD professor de l’ETSAB (UPC), Albert Albareda, destacava com el disseny té un impacte molt positiu en les nostres vides, “ens la millora, ens soluciona problemes però que tot i això, hem de conèixer i apreciar el seu valor real”.

L’última de les ponències del TEDxIgualada 2021 va anar a càrrec d’Albert Murillo, fonografista i director de Generació Digital a iCAT. Amb “Enriquir la vida escoltant atentament”, Murillo va realitzar una ponència on els sons hi van tenir un gran pes, difonent i transmetent la idea que ens fan connectar realment amb el nostre entorn i amb els uns i altres.

Per posar punt i final a aquesta primera edició, el TEDxIgualada va oferir un espai distès per intercanviar impressions i debat a través de la Viewing Party, que va tenir lloc a l’Escorxador d’Igualada gràcies a la música en directe del Red Pèrill; però que alhora, també va ser un espai de divulgació basada en un viatge per l’univers des del planetari instal·lat a l’Escorxador de la mà de l’Observatori de Pujalt.

Des de l’organització del TEDxIgualada es valora molt positivament aquesta primera edició i s’espera que sigui un precedent per a futures edicions que seguiran amb l’objectiu de donar ressò a idees que valen la pena, des d’Igualada, al món.

