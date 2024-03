Saps que són els ‘Líders Wifi’?

"Trencar amb aquesta mentalitat rígida per adoptar una mentalitat de creixement és clau per fomentar la motivació i la capacitat de resiliència."

Així com un mòdem s’ocupa de transmetre un senyal i són els altres dispositius els que s’hi connecten perquè es poden comunicar “a la mateixa ona”, un “líder wifi” és aquell que va més enllà de les habilitats tècniques i es destaca per la seva autenticitat, empatia i capacitat d’inspirar a través de l’exemple personal.

Sap que la transformació positiva del seu entorn de treball i l’assoliment dels objectius sorgeix amb més naturalitat i fluïdesa quan es desconnecta de la necessitat de canviar allò de fora i es connecta amb les seves potencialitats, convertint-se en un referent per al seu equip.

Hem estat testimonis d’una evolució notable en la manera com les empreses lideren els seus equips, passant de l’estil de lideratge autoritari i jeràrquic en què es prenien decisions de manera unilateral i s’esperava una execució sense qüestionaments, a un canvi paradigmàtic que arriba de la mà del nou mil·lenni.

El món empresarial s’obre a la diversitat, la creativitat i la innovació com a impulsors clau de l’èxit i per això són necessaris líders capaços d’inspirar i motivar els seus equips cap a objectius compartits, facilitant una comunicació oberta i transparent en els seus procediments, enfocaments i dinàmiques de relació, valors essencials en un entorn empresarial cada cop més dinàmic.

Un “líder wifi” integra aquesta evolució, destacant la importància de l’autenticitat en el lideratge del segle XXI, un concepte essencial i profund que en l’àmbit empresarial és tan innovador com necessari.

Un líder que vol cultivar l’autenticitat ha de mirar-se a si mateix i endinsar-se en el descobriment de les seves potencialitats, connectar-se amb les seves fortaleses, talents i valors personals, cultivar-les i aplicar-les estratègicament per influir positivament en el seu entorn, aconseguir objectius i generar creixement, no pel fet d’arribar a les estadístiques, sinó perquè forma part d’un equip amb metes compartides.

“Per connectar-se amb les seves potencialitats, un “líder wifi” ha de saber reconèixer i transformar les seves creences limitadores.”

Per connectar-se amb les seves potencialitats, un “líder wifi” ha de saber reconèixer i transformar les seves creences limitadores, patrons de pensament forjats a través de les seves experiències i que, inconscientment, repeteix a la seva vida personal i professional.

Aquestes creences dificulten la relació amb si mateix i amb el seu equip, creant “interferències” que obstaculitzen la comunicació, la presa de decisions i la connexió amb els seus objectius.

Trencar amb aquesta mentalitat rígida per adoptar una mentalitat de creixement és clau per fomentar la motivació i la capacitat de resiliència. Només des d’aquests dos aspectes fonamentals, és possible construir relacions creatives basades en l’autoresponsabilitat, el reconeixement i la motivació com una “espurna” capaç d’encendre el valor del compromís i el sentit de pertinença. En aquest escenari, el líder wifi és un referent d’autenticitat i el seu equip el segueix per la fortalesa que transmet i la capacitat d’aprendre dels seus errors, per això el seu impacte transcendeix els paràmetres tradicionals i deixa una empremta que perdura.

És un lideratge que neix del compromís amb un procés d’autoconeixement personal, el descobriment de les potencialitats, la transformació de les “limitacions” i la creació de relacions que enforteixen i impulsen. Un procés en què la tasca del Coach té molt a dir, a través de l’acompanyament a la reflexió, el descobriment dels recursos, l’aprenentatge i l’acció. Ets un “líder wifi”?