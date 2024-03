L’Ajuntament de Montbui destina 1,9 M d’euros del romanent a les principals inversions del 2024

La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels 11 regidors i regidores d’Ara Montbui, el vot favorable del regidor Iván Fernández, i les abstencions de la resta de grups municipals

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar dijous passat en el Ple Ordinari de març una modificació de crèdit del Pressupost municipal per dotar amb 1’9 milions d’euros procedents del romanent de tresoreria les partides amb les principals inversions d’enguany.

D’aquesta quantitat sobresurten dues importants actuacions: d’una banda, es destinaran 930.000 euros per cofinançar el futur equipament municipal d’alta eficiència energètica (antic magatzem Calçats Ferrer), el qual ja compta amb una subvenció concedida d’1’5 milions d’euros de Fons Next Generation.

L’Ajuntament montbuienc va presentar aquest projecte a la línia 2 de la convocatòria d’ajuts públics dins el programa el Programa de Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència gestionat pel Ministeri de Transports, Mobilidad i Agenda Urbana del govern espanyol. El projecte montbuienc va ser un dels escollits i va rebre ajuts del Fons Next Generation per fer possible un nou equipament d’alta eficiència energètica, amb solucions bioclimàtiques i que pugui encabir-hi diferents serveis municipals.

D’altra banda, l’Equip de Govern municipal dota amb 541.000 euros la partida per tirar endavant el projecte de Passera que connectarà la Plaça Finisterre i el Carrer Òdena, a tocar del riu Anoia. Aquesta quantitat inclou ja la realització de les obres i la direcció d’obra, i podria començar a executar-se durant aquest any 2024. Es tracta d’un projecte que inclou la construcció d’una passera elevada de 80 metres de llargada i de 2’5 metres d’amplada que enllaçarà el pont de La Palanca a l’alçada del carrer Òdena amb la Plaça Finisterre. El projecte donarà continuïtat a la remodelació i urbanització de la Plaça Finisterre i permetrà que les persones amb mobilitat reduïda puguin utilitzar aquest important accés.

Aquesta modificació de crèdit inclou també una inversió important en les noves carrosses de la Festa de Reis (100.000 euros), en gestió de residus (82.000 euros) i en asfastatge de carrers (50.000 euros), entre d’altres partides.

La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels 11 regidors i regidores de l’Equip de Govern d’Ara Montbui, el vot favorable del regidor no adscrit Iván Fernández, i les abstencions de la resta de grups municipals.