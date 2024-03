S’obre la vint-i-novena edició del concurs fotogràfic Ritus de Passió

El termini màxim per presentar les imatges és fins al 2 de maig

Tot a punt per la 29a edició del concurs general de fotografia i la 5a edició del concurs fotogràfic a xarxes socials centrat en les processons de Setmana Santa del barri de Fàtima d’Igualada. Per segon any, el concurs està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia i s’atorguen punts a les fotografies seleccionades.

Hi haurà 3 premis en el concurs clàssic (250€/ 150€ i 100€) i 1 premi especial que dona la Cofraria de Fàtima de 200€. Pel concurs de xarxes socials hi haurà un premi de 75 €. Aquest any, el premi especial de la Confraria, es podrà atorgar a qualsevol de les imatges presentades, no únicament a les imatges de la Verge i el Crist. El termini màxim per presentar les imatges és fins al 2 de maig. Tota persona que participa, tant al concurs clàssic com al de xarxes, rep confirmació de la seva participació. Si envien mail reben resposta de confirmació de la recepció i si fan xarxes, els hi deixem comentari.

A les xarxes, han d’etiquetar a les fotos @equipamentscivicsigd i utilitzar l’etiqueta del concurs #ritusdepassióFàtima2024 Les bases completes es poden consultar a través de les xarxes socials, Facebook i Instagram, a la pàgina web del centre cívic de Fàtima i al web de l’Ajuntament d’Igualada.