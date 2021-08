S’aprova la declaració de zona catastròfica a la part afectada per l’incendi de l’Anoia

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració com a zona catastròfica de l’incendi de la Conca de Barberà i l’Anoia, juntament amb altres incendis que hi ha hagut aquest estiu a l’Estat espanyol i que han superat les 500 hectàrees afectades. En total són 13 les comunitats autònomes que han rebut aquest qualificatiu després dels incendis dels últims mesos.

En el cas de l’incendi que es va originar a Santa Coloma de Queralt i que no es va donar per extingit fins al passat 19 d’agost, aquest va arribar a cremar 1.657 hectàrees, afectant 6 municipis de la Conca de Barberà i l’Anoia: Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, Les Piles, Santa Coloma de Queralt i Pontils.

A partir d’ara els ajuntaments podran començar a cursar les ajudes que implica la declaració d’una zona catastròfica com són ajudes fiscals i econòmiques per particulars que hagin patit danys materials, particulars que hagin col·laborat a les tasques de neteja, compensacions econòmiques als ajuntaments afectats i ajudes a grangers, indústries i altres infraestructures afectades, com per exemple carreteres o vies de comunicació.

La declaració de zona catastròfica pròpiament no és una línia d’ajuts, però sí que és la via que permet accedir a diferents línies de suport tant a institucions com empreses o particulars.

En aquest sentit, la ministra portaveu Isabel Rodríguez va recordar que aquesta declaració permetrà que tots els afectats, tant si son persones físiques o jurídiques, puguin accedir a ajuts per pal·liar danys personals i materials produïts en infraestructures, habitatges, estris o establiments ramaders, agraris o industrials, i entitats de serveis. També poden rebre ajudes les entitats locals, els ajuntaments, per les seves despeses relacionades amb la recuperació de les àrees devastades pel foc.