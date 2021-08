Santa Coloma tanca nou dies de Festa Major

El castell de focs i el concert de Set de Veu tancaven aquest dimarts la Festa Major de Santa Coloma. Han estat 9 dies de festa amb activitats per a tots els gustos i totes les edats.

Les xerrades i presentacions van ser les protagonistes dels primers dies. El dilluns 16, per exemple, se’n va fer una sobre el Castell de Queralt, l’entorn del qual es va cremar en el foc que va afectar a Bellprat i altres municipis de l’Anoia. També durant les primeres jornades es va fer un Scape Room pel nucli antic de Santa Coloma, una de les novetats d’aquest anys.

A partir de divendres va ser quan van començar el gruix de les activitats. Com és habitual, els esdeveniments esportius van protagonitzar els primers actes del cap de setmana, amb el 3×3 de bàsquet i la Fita Colomina, en tots dos casos amb gran èxit de participació. Dilluns també es va celebrar campionat de Pump Track.

També divendres es va celebrar el pregó de festes, amb la colomina Marta Pontnou com a pregonera, amb un pregó molt directe i convençut. En el pregó també es va fer reconeixement a les entitats i associacions del municipi que han fet l’aniversari en el darrer any o que han tingut una actuació destacada.

A continuació del pregó es va viure un dels moments més esperats de la Festa Major, amb el concert d’un dels grups catalans revelació, Ginestà. Els germans Serrasolses van emocionar al públic que es concentrava a la Plaça de la Pau amb les seves cançons, entre els quals els seu últim hit, L’eva i la Jana. A la mateixa ubicació s’hi van fer altres concerts com Pernil Salat, Seguirem o Lasta Sanco.

També va haver-hi espai pel teatre, a la Festa Major, amb la representació d’Un mar de dol a càrrec del grup local Fem Teatre. Un altre dels plats forts va ser la sarsuela catalana Cançó d’amor i de guerra, a càrrec de la Cobla Catalana dels Sons Essencials, Andorralírica i l’Orfeó de Santa Coloma.

La cultura popular també va tenir molt èxit, amb el correfocs estàtic, el seguici de Festa Major, la cercavila estàtica o la plantada de gegants, amb la presència dels gegants de Santa Coloma i de nou municipis més, tot un repte en temps de pandèmia..

L’espectacle Reggae per a Xics va fer les delícies dels més petits, que també van poder gaudir d’una cursa d’obstacles amb inflables o del Parc Mòbil de Trànsit i el Parc d’Sketeboard.

A més, aquesta Festa Major també s’han celebrat activitats ja tradicionals com el concurs d’apilar caixes Alça-la, el correbars (aquest any, igual que el passat, estàtic a la plaça), o la mostra de productes de la Baixa Segarra. També han estat dies de visitar les exposicions que estaven obertes, com la inauguració de la sala dels rellotges del Castell dels Comptes.

Des de la regidoria de festes, Josep Maria Farré, valora positivament aquests 10 dies de festa: “Aquest any ha estat encara més complex que l’any anterior la programació de la Festa Major, canviant horaris de tancament justament quan ja la teníem enllestida. Tot i així, hem intentat que hi hagués actes per a tothom, estem molt contents de la resposta de la gent, omplint tots els actes, per la paciència que han demostrat, a causa del control d’entrades, i el seu comportament en els actes que és més difícil no perdre la compostura, com són els concerts. En traiem una valoració molt positiva, i com a ajuntament, estem contentíssims amb el resultat”.

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma s’agraeix a totes les entitats que han col·laborat en preparar activitats per la Festa Major i ho fa de manera especial amb la Minerva.