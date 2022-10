Santa Margarida de Montbui i la problemàtica d’un riu “claveguera”

La comarca de l’Anoia té la sort de comptar dins del seu territori amb un riu que passa gairebé per tots els municipis; podríem dir “sort” si aquestes aigües estiguessin en bones condicions i fossin mínimament profitoses. El nostre riu ha estat motiu de queixes per part dels veïns i mals de cap per a les administracions com ara els ajuntaments o l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). Amb el focus posat en la Conca d’Òdena, concretament amb el tram de riu que tenim entre Igualada, Montbui i Vilanova del Camí, els problemes més habituals són la brutícia tant de l’aigua com de les zones properes, i l’estat ecològic. Segons el projecte científic Llegim el Riu, que avalua l’estat del riu amb diferents paràmetres de l’ecosistema, el riu Anoia suspèn en quatre dels cinc aspectes que s’avaluen. Tanmateix, l’estudi presentat per l’Associació Hàbitats i FemLab conclou que la qualitat ecològica i biològica del riu és dolenta.

Montbui i el riu Anoia

Santa Margarida de Montbui és un municipi construït sobre una plana (la seva alçada mitjana que és de 316m) però compta amb torrents que han influenciat en la construcció urbanística. Aquests terrenys força plans són en general aptes per l’agricultura, també per l’assentament urbà. Tanmateix, la geologia de Montbui està formada per materials tous i poc consistents, sent un espai d’erosió excavada pel riu Anoia.

Actualment, és una realitat que la part del riu Anoia que aflueix a Montbui, no es troba en les millors condicions, sobretot si ens situem al en el conegut històricament “Pont Palanca”, que connecta Montbui amb Igualada. En aquell espai, la problemàtica visible és clara: només passa aigua quan hi ha fortes pluges, hi ha una gran quantitat de vegetació invasora com la canya americana, brutícia generada per presència humana, i òbviament, l’aigua queda totalment estancada causant un riu sense cap mena d’oxigen i, per tant, sense restes de fauna i flora necessàries per al correcte estat d’un riu.

Una nova problemàtica: les filtracions

A totes aquestes problemàtiques mencionades anteriorment, obvies per a tothom que s’acosti a la llera, s’hi suma una nova: una filtració d’aigua del riu que es perd per una claveguera. L’Antonio López Mata, veí de Montbui i president de l’Ateneu del Pi, va alerta fa un temps sobre una claveguera oberta que empassa tota l’aigua que va passant pel riu. És a dir, part del cabal de riu no continua el seu camí perquè aquesta claveguera (d’una grandària considerable) s’empassa litres i litres d’aigua. Anem per parts. En aquest tram, sempre queda acumulat una gran part del cabal del riu, el motiu: un abocament. Fa aproximadament uns trenta anys, es va fer un abocament al riu de les fàbriques igualadines que es troben a la zona del Rec. Per minimitzar l’impacte dels fluids al terreny, es va intentar crear una pressa que aturés el recorregut del cabal i no arribés fins a Vilanova del Camí; de fet, passejant per aquella zona de la ronda del Rec, podem veure que per on hauria de passar l’aigua del riu Anoia, és un espai sec i sense aigua.

D’aquesta manera, podríem dir que la major part del cabal del riu queda estancat a Montbui, fins i tot quan puja el nivell de l’aigua. En resum, el riu Anoia que travessa Montbui té les problemàtiques que es repeteixen a tots els municipis: brutícia, aigua estancada i sense oxigen, plagues, i per si no n’hi havia prou, una claveguera que s’emporta gran part de l’aigua del riu.

Les filtracions al Ple de l’Ajuntament

Un grup de montbuiencs va assistir al Ple de Santa Margarida de Montbui del passat mes de setembre per posar veu a la problemàtica de la filtració de l’aigua del riu per la claveguera. Si més no, altres veïns com l’Antonio, que considera “el seu estimat riu Anoia com l’actual claveguera de Catalunya”, ja havia pres mesures iniciant reunions privades amb l’alcalde, Schummi Suárez, i el regidor d’Urbanisme, Adrià Castelltort. Des del consistori es va explicar que “el riu Anoia és competència de l’ACA, l’Ajuntament actuarà fins on pugui, i no considera que tota l’aigua es perdi cap a la zona del clavegueram perquè llavors mai hi hauria aigua.” Per la seva banda, Schummi va explicar que “Montbui té una subvenció de 80 mil euros compartida amb Igualada, i gestionada per la MICOD, amb la qual es pretén fer una neteja del riu des de la Palanca fins al Pont Nou. A més exigim i pressionem perquè s’arregli com més aviat millor aquesta situació.”

Assistents al ple valoraven que es podria aplicar “una solució provisional” per aturar l’aigua que arriba fins al clavegueram.” Adrià Castelltort, va defensar que “l’Ajuntament no és competent per fer aquest tipus d’actuacions i no pot operar sobre la llera del riu i posar un tipus de tancament que no està aprovat ni estudiat per l’ACA.”

Els torrents i les aigües residuals

Montbui és un territori que va créixer urbanísticament molt ràpid i això ha afectat la xarxa de clavegueram que no està construïda de la manera més adient. Aquest fet es veu ara reflectit en un problema de filtracions que es va agreujar el 2019. Sembla que, des del carrer Parlament i la plaça Finisterre, que connecten amb el Torrent Torres, es produeixen constants filtracions d’aigües residuals que desemboquen al riu Anoia. L’ACA va informar d’aquest fet al consistori, i com explica Castelltort, “hem rebut la proposta de projecte i solució tècnica. Aprovarem i executarem l’actuació per tapar aquesta filtració, i quan estigui corregida, llavors taparem la claveguera, que és l’objectiu final.” El regidor va reclamar que “aquesta és la responsabilitat de Montbui, però la responsabilitat de l’ACA és solucionar la situació del riu Anoia i aconseguir unes aigües saludables. En declaracions a La Veu, Castelltort assegura que amb aquest procés que té previst executar l’ajuntament en uns sis mesos, s’arreglaran entre un 80 i 90% les problemàtiques del clavegueram i les filtracions de l’aigua del riu.

Sigui com sigui, és evident que cal solucionar la situació del riu Anoia, un tema que porta cua i ens afecta a tots els anoiencs i anoienques.