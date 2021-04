Sant Jordi en pandèmia: espais perimetrats i control d’accés

Catalunya viurà aquest divendres un Sant Jordi excepcional enmig de la pandèmia, una circumstància que ha obligat el sector a adaptar-se a les limitacions després que l’any passat la diada hagués d’anul·lar-se. La festa se celebrarà de manera descentralitzada per Catalunya amb un pla específic aprovat pel Procicat que adapta Sant Jordi a la realitat de cada municipi. Els espais amb parades estaran perimetrats i se’n controlarà l’accés i es mantenen les tradicionals signatures d’escriptors. La Cambra del Llibre espera assolir el 60% de les xifres del 2019, en què es van vendre 1,64 milions de llibres i la facturació va superar els 22,16 milions. Els floristes, de la seva banda, confien en despatxar entre 3,5 i 4 milions de roses venudes.

Amb l’experiència del Sant Jordi d’estiu de l’any passat, la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes han preparat un dispositiu avalat pel Procicat per celebrar una festa repartida per tot Catalunya, que distingeix entre els pobles que no arriben als 5.000 habitants, els que en tenen més de 5.000.

El Passeig Verdaguer, epicentre de la Diada a Igualada

Des de l’Ajuntament d’Igualada s’ha reubicat l’activitat cultural de llibreries i floristeries al Passeig Verdaguer, entre els carrers de Sant Magí i Òdena. L’espai estarà delimitat, tindrà control d’aforament i dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades. La jornada s’iniciarà a les 9h i s’allargarà fins les 21h. A l’espai s’hi ubicaran 20 parades professionals de les quals 8 són llibreries, 9 són floristeries, 2 seran per la premsa i 1 espai estarà dedicat als autors igualadins.

Aquest any no es podrà comptar amb les parades d’associacions a causa de les restriccions. Des de l’ajuntament s’ha tingut en compte la normativa del pla específic per Sant Jordi 2021 que ha fet el Departament de Cultura de la Generalitat conjuntament amb el Gremi de Llibreters de Catalunya i el Gremi de Floristes de Catalunya.