Temps de maduixes! Maduixes que no cal que vinguin de tan lluny

Estem en ple temps de maduixes. Ja fa dies que podem veure les típiques caixes a les parades dels mercats de barri. Aquesta fruita de primavera aporta dolçor a les nostres postres, esmorzars, berenars… de fet, costa trobar un moment per dir que no a unes maduixes.

Evidentment, la temporada de maduixes s’ha anat allargant en el temps gràcies als hivernacles, que permeten controlar les condicions de cultiu per poder-ne disposar en moments de l’any que a l’aire lliure seria inviable. Avui però, seguim el calendari d’estacionalitat de fruites de temporada, al cap i a la fi, les que ens acosten els pagesos de la zona.

Fa unes setmanes vam parlar de com preparar el planter. Aquest cop, us animem a plantar les vostres pròpies maduixes, una espècie que us pot viure molt fàcilment en un test al balcó o a la terrassa i que cada any us obsequiarà amb els seus fruits. Les maduixeres es planten a la tardor i a la primavera, per tant, estem al millor moment per collir-les.

Un espai assolellat i protegit del vent pot ser un bon lloc. En el moment de plantar, el substrat de plantació ha d’estar humit i esponjat. Per anar bé, si en plantem més d’una, hauríem de deixar un espai mínim de 25-30cm, ja que si va bé, la planta anirà creixent i ens acabarà cobrint tota la superfície. En el vostre viver de confiança us recomanaran l’espècie de maduixa més adaptada al clima de la regió on viviu.

Aquests fruits combinen molt bé amb el iogurt, la xocolata o el cava, però el podeu acompanyar de qualsevol altre company. Riques amb vitamina C, aquestes són molt beneficioses per a la salut.

Ei, i que si no voleu plantar les vostres maduixeres a casa, compareu-ne a les botigues de proximitat, no som una zona especialment fructícola, però la maduixa és un dels productes que en petites quantitats, tots els hortolans cultiven.