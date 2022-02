Salut deixarà de fer tests als escolars quan hi hagi un positiu a l’aula

A partir de dilluns que ve, Salut no generarà més receptes per fer tests d’antígens (TAR) als infants i adolescents quan hi hagi hagut un positiu a l’aula. Fins ara s’han estat oferint a les farmàcies o als CAP en el cas dels alumnes més petits. Això sí, els alumnes que ja tinguin la recepta encara es podran fer el TAR aquests dies.

Aquesta és una mesura que Salut va decidir aplicar com una “capa de seguretat addicional” tot i que l’Estat no ho demanava, segons ha defensat la conselleria en diverses ocasions, sobretot davant les altes incidències de la sisena onada.

Cabezas ha argumentat que davant de la “disminució mantinguda” tant de les incidències com de la positivitat de les proves han decidit deixar de fer aquests cribratges, si bé els mantindran a les escoles d’educació especial, on pot haver alumnes en una situació de major vulnerabilitat, i entre els professors. En aquest cas per diversos motius, com el fet que es troben en un entorn de molta relació, són persones de més edat i són un col·lectiu essencial i cal garantir-ne la presencialitat, ha exposat.

Durant el mes de gener, s’han fet un total de 441.809 testos d’antígens de l’entorn escolar supervisats a les farmàcies amb una positivitat d’un 7,4%.

Pel que fa al protocol de les quarantenes a les escoles, ara com ara no hi ha canvis, si bé el Govern demanarà al Consell Interterritorial d’aquest dimecres eliminar-les. Catalunya confia que sigui una decisió estatal però assegura que té competències per retirar la mesura.

En qualsevol cas, a dia d’avui, els alumnes majors de 12 anys han de fer quarantena en cas d’un positiu a l’aula si no estan immunitzats, és a dir, no estan vacunats o no han passat la malaltia en els últims tres mesos. En el cas dels alumnes d’educació infantil i de primària, no han de fer quarantena si els casos a la classe són menys de cinc en set dies. En aquest cas, n’han de fer els no immunitzats.

Sisena onada i aixecament de les restriccions

Sobre la situació epidemiològica a Catalunya, Cabezas observa una “baixada molt clara i ràpida” de les incidències de casos, també en els grups més joves, així com de la Rt, que segons dades d’aquest dimecres, se situa en 0,75.

Preguntada per si l’aixecament de les restriccions, que continuarà amb la reobertura de l’oci nocturn l’11 de febrer, podria frenar aquesta baixada, la secretària de Salut Pública ha resolt que analitzaran les dades dia a dia i, si calgués, farien “algun ajust”.

Segons les últimes dades –corresponents a 1 de febrer-, el 7,73% dels casos són reinfeccions; un 8,16% en menors de 50 i un 6,78% en persones de 50 anys o més.