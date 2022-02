Calaf entrega 15 guardons en la nit de la Cultura i l’Esport

Aquest divendres 4 de febrer el Casal de Calaf ha acollit la cinquena edició de la Nit de l’Esport i la Cultura amb l’objectiu de reconèixer a les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet de l’esport i la cultura l’any 2021.

La cerimònia ha estat presentada per Marina Torra i Isabel Gallego sota la direcció d’Eloi Hernàndez i ha comptat amb una banda de músics creada especialment per l’ocasió que ha acompanyat tot l’acte.

La gala, que el 2021 no es va poder celebrar a causa de la pandèmia i que enguany celebrava la 5a edició, ha tingut una mirada al passat. A través de diferents vídeos, ha recordat alguns dels moments i premis destacats de les darreres edicions i de les activitats realitzades gràcies al gran teixit associatiu cultural i esportiu del municipi. Tampoc hi ha faltat la nota musical sorpresa, protagonitzada per les pròpies presentadores. A partir de l’adaptació de la cançó “La Riquesa” del grup La Trinca, acompanyades per un cos de ball amb diferents persones voluntàries, han destacat totes aquelles coses que fan tant ric el municipi de Calaf des d’un punt de vista social, cultural i esportiu.

Els set premis esportius han estat per Julià i Ramon Isaac López Canet com a millors esportistes; Jan Molina Vilaseca com a millor esportista infantil; Jorge Herrera Villagran com a trajectòria esportiva; 3×3 de futbol de la Penya Barcelonista com a millor iniciativa esportiva en promoció de l’esport; Unió Esportiva Calaf com a millor iniciativa pedagògica o social lligada als valors de l’esport; Carles Sòria Grau com ambaixador calafí i Club Tennis Taula Calaf com a premi Alta Segarra.

En l’àmbit de la cultura s’han repartit set premis com a: millor iniciativa cultural, infantil o juvenil a la Comissió de Reis Mags; premi a la trajectòria cultural a Elvira Colell Vilaseca; millor aportació cultural per a la promoció de la cultura a Calaf a la programació del Casino de Calaf en motiu dels 125 anys; millor aportació cultural en l’àmbit social i pedagògic a Araceli López Herrera pel projecte “Les emocions en l’adolescència”; millor ambaixador cultural calafí al món a la representació de l’obra “El Crèdit” de l’ATC (Associació de Teatre de Calaf) i premi Alta Segarra al Pessebre Vivent dels Prats de Rei. A més, en la categoria d’efemèride s’han entregat dos premis, ja que són dues les entitats que el 2021 han celebrat el seu 125è aniversari: el Casino de Calaf i el Casal de Calaf.

Finalment, també s’ha entregat un premi especial al projecte “El bon veïnatge” una iniciativa popular i solidària que es va crear a Calaf a través de persones voluntàries que van fer tasques de suport i atenció a persones vulnerables durant la pandèmia.

Jordi Badia ha tancat l’acte felicitant i agraint a totes les persones implicades per aconseguir fer una gala “excel·lent” mostrant un any més el “talent” de Calaf. A més, també s’ha mostrat especialment orgullós de que, malgrat la pandèmia, les entitats han aconseguit mantenir la cultura i l’esport viu i tirar endavant iniciatives com “el bon veïnatge”, projecte especialment necessari en una època tan difícil com la que ens ha tocat viure.