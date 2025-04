«A Rotary som com una família i volem continuar ajudant a la societat»

Igualadí, de 67 anys d’edat. Industrial del sector químic i l’adober. President de Club Rotary Igualada. El proper diumenge, 13 d’abril, l’entitat organitza un nou concert solidari a l’Ateneu Igualadí, en aquesta ocasió en benefici de la Fundació Gandhi i la Fundació Suport de l’Anoia. Rotary fa també moltes accions solidàries i socials al llarg de l’any.

Organitzeu un segon acte benèfic amb poques setmanes de diferència. Això és tota una novetat en l’entitat, perquè normalment és només una vegada a l’any. Per què?

Bé, no és una cosa esporàdica, té a veure amb el programa del president del Rotary, que ha de tenir-lo a punt el mateix dia que es proclama president, i per tant des de juny de l’any passat ja s’havia decidit de fer dos actes. El primer va ser un monòleg del José Corbacho, i la gent estava molt satisfeta, més de 350 persones, en benefici de l’Associació de l’Anoia per l’Esclerosi Múltiple. En aquest segon, l’any passat ja ho havien demanat tant la Fundació Gandhi com la Fundació Suport de l’Anoia, de poder participar d’una acció solidària de cara a les seves activitats. Al final no es va poder fer però aquest any, sí. Serà amb una comèdia musical, i de fet a Igualada poques comèdies musicals amb actors i música en directe s’han arribat a fer. És una novetat.

Creieu que tindrà una bona resposta?

Espero que la gent hi vagi, sí. Tenim ja moltes entrades venudes, i tant de bo diumenge l’Ateneu faci molt goig. Tot el que es recapti serà per a la Fundació Gandhi, que es troba a la Torre de Claramunt, i la seva prioritat és acollir persones que tenen alguna discapacitat mental, i els donen un habitatge, els ajuden a buscar feina, i poder-los rehabilitar de cara al futur. La Fundació Suport de l’Anoia es dedica sobretot a la gent gran, a cuidar-los en moltes coses del dia a dia. Les dues fundacions són molt similars. Crec que és una acció solidària molt important i que tots hauríem de participar per poder ajudar a fundacions d’aquest tipus.

Podrem veure, diu, una comèdia musical. De què tracta?

És una obra en la qual actuen sis actors, i és el transcurs de la vida des dels anys 80 fins als anys 2010. És amb música en directe, amb la veu dels mateixos actors, amb cançons dels anys 80, del 90, del 2000 i del 2010. Veiem com passa la vida de tres parelles i es van fent grans, lògicament, amb el pas del temps. Tot el que escoltarem són temes musicals molt coneguts.

Si encara queden entrades, on es poden comprar o com es pot participar solidàriament?

Les entrades es poden adquirir a partir de 20 euros a través de la pàgina web www.tiquetsigualada.cat i també es poden fer donatius al núm. de compte ES35 0182 8099 1402 0153 1233 per a la fila 0 o contactant amb el Rotary Club Igualada a través del correu rc.Igualada@rotary2202.org. És molt important destacar que a part de la venda d’entrades, necessitem gent de la “fila zero”, amb la quantitat de diners que es vulgui, especialment d’empreses. Penseu que tots aquests actors que tenim, no venen gratis. No cobren el seu caixet habitual, rebaixen la seva participació perquè es tracta d’un acte solidari, però ells cobren. Per això hem de fer una entrada a un preu, però la “fila zero” ens ajuda molt a poder cobrir les despeses dels actors. A més, qui hi participi té una desgravació fiscal, que és del 50%, actualment. Per tant, el que dona 200 euros, posem per cas, seran retornats quan faci la declaració de la Renda, perquè la Fundació fa un document per poder-lo presentar.

Rotary fa moltes activitats al llarg de l’any. Una que s’ha convertit en tot un clàssic és la plantada d’arbres a les Comes.

En els dos últims anys s’han arribat a plantar més de 300 arbres. Té lloc durant de la campanya que fem cada any per a lluitar contra la poliomielitis. De fet, Rotary va néixer per combatre la polio. Aquest és el fonament principal de l’entitat. Al 3×3 del Club Bàsquet Igualada també hi participem, de manera que per cada cistella que es fa, representa una vacuna contra la polio.

Com definiria, el Rotary Club?

Nosaltres som un grup d’amistat, un grup de gent que s’ajunta per poder tenir una activitat, com pot ser aquesta sobre la polio, i també altres activitats d’accions solidàries. No som ni rics ni som pobres. A tot el món som 1.200.000 persones, i hi ha prop de 300 centrals -delegacions- com el Rotary Club d’Igualada. A Espanya tenim tres districtes i el nostre, que abasta la part nord de la península. Hem aconseguit recollir entre tots més d’un milió llarg de vacunes durant els dos últims anys. Cal tenir en compte que cada euro que nosaltres posem val per dues vacunes. Això implica que avui dia la polio està ja molt erradicada, exceptuant en dos països, Pakistan i Afganistan. En aquests països són una mica radicals, per temes religiosos, sobre les vacunes.

Fa tres anys que soc al Rotary i per a mi ha estat una injecció de molta moral, de molta força, he conegut a molta gent de molts llocs diferents. Per ser al Rotary, el premi és la satisfacció d’haver fet alguna cosa i de veure les cares de la gent quan acabes una acció solidària. Donar a la fundació un xec i poder-los dir que aquest és el resultat de l’esforç solidari de molta gent, això no té preu. Actualment a Rotary Igualada ja som 36 socis, tots formem una família, i volem continuar ajudant a la societat amb accions socials per a tothom.

Teniu moltes activitats relacionades amb el jovent. Des d’una trobada internacional per la pau, a ajudar joves de l’Anoia en diferents àmbits.

Sí, fem cada any el camp de joventut en què venen joves de diferents clubs del Rotary de tot el món. El d’aquest any es farà el mes de juliol, i hi ha un número bastant alt de places cobertes. Hi ha 14 joves que venen de països com Taïwan, Finlàndia, Grècia. Aquí ens ajuntem els clubs Rotarys d’Igualada, Vilafranca i Barcelona. Passen quatre dies amb nosaltres, a les nostres cases, i els ensenyem una mica Catalunya. També organitzem el RYLA, Ruta de la Pau, amb Igualada per la Unesco.

Se celebra el mes de novembre i aquí activem gent de les universitats, d’aquí i de fora, amb conferències molt interessants sobre experiències. La intenció és conscienciar tothom a tenir més pau i menys guerres. És difícil. I també lliurem cada any quatre premis als estudiants que han fet els millors treballs de recerca, que consisteixen en una estada en algun lloc d’Europa. L’any passat uns van ser a Itàlia, uns altres a Turquia, França i Portugal.