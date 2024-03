«Les dones sempre han estat presents a les masies. Tot i que no se’ls ha donat prou visibilitat, són un pou de saviesa»

Entrevista a Marta Ferrer Mas, tècnica en Producció Agroecològica, pagesa i tresorera de l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena

La Marta Ferrer és tècnica en Producció Agroecològica. Pagesa. Treballa recuperant arbres tradicionals de l’Anoia a través del projecte Arborètum del Col·lectiu Eixarcolant. També és tresorera de l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena, una de les associacions que forma part del Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO).

Per què vas decidir dedicar-te al món de l’agricultura?

A la meva família tenim algunes hectàrees de cultiu de cereals i també un hort molt gran. Però tot i provenir d’una família dedicada a l’agricultura convencional, jo prefereixo els nous sistemes l’agricultura regenerativa, són més sostenibles i van més amb la meva manera de fer.

En què consisteix la teva feina?

Treballo en el sector agrari i un dels projectes que estic tirant endavant és l’Arborètum de l’Anoia. Des del Col·lectiu Eixarcolant, i sota el paraigua del l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena, intentem recuperar més de 200 varietats d’arbres fruiters tradicionals de la comarca. Ja n’hem plantat 800 en uns terrenys de la Pobla de Claramunt. L’objectiu, a la llarga, és vendre’ls i que pagesos i gent particular els puguin plantar per aconseguir que aquestes varietats no desapareguin. D’altra banda, dins de l’Associació de Productors em dedico a donar a conèixer i posar en valor els productors de la Conca.

Quin és el paper de les dones en la pagesia?

Personalment no he trobat massa diferències entre el paper dels homes i les dones en el sector. Potser el tema de la maquinària sí que està més masculinitzat, però les dones sempre han estat presents a les masies, encara que no se’ls ha donat prou visibilitat. Jo mateixa he comptat amb l’ajuda de pageses per fer l’Arborètum i són un pou de saviesa. Però hi ha una carència de visibilitat de la dona en tots els àmbits. Tampoc no he tingut més dificultats pel fet de ser dona pagesa. Quan estudiava a classe érem meitat nois i meitat noies i vaig tenir les mateixes oportunitats que qualsevol home. I, actualment, a la meva feina el paper d’uns i altres també és molt equitatiu.

“Com a consumidors podem decidir si volem un planeta més sostenible. Apostar per comprar productes de proximitat, com els dels productors de la Conca d’Òdena, en comptes de productes d’altres països.”

Com veus la situació del sector?

Viu un moment crític i molt important. Cal que ens posem d’acord i fem pinya. La jove pagesia, majoritàriament, veiem la necessitat d’anar cap a un model més sostenible i creiem que és un canvi que cal fer de manera urgent, tot i que dins del sector hi ha diferents visions al respecte. A més, ens trobem amb moltes traves burocràtiques i el fet d’haver de dependre majoritàriament de les subvencions és un problema.

Creus que el model agroalimentari actual és just i sostenible?

Catalunya no pot subministrar aliment suficient per a tots els seus habitants amb el model actual. Ens hem de plantejar tots plegats si volem la nostra sobirania alimentària o no.

Com d’important és consumir productes de proximitat?

La gent podem decidir, com a consumidors, si volem un planeta més sostenible. Apostar per comprar productes de proximitat, com els dels productors de la Conca d’Òdena, en comptes de productes que procedeixen de fora i no compleixen unes normatives tan estrictes. Cal posar en valor el que tenim al territori i també comprar productes de temporada.