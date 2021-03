Recta final de FineArt Igualada 2021

Aquest dimarts ha començat l’última setmana de FineArt Igualada amb la visita de diverses escoles a les nostres exposicions, una activitat que serveix als infants per aprendre també a través de la fotografia.

L’últim cap de setmana comença amb una activitat fotogràfica nocturna, que des de les primeres edicions té molta acollida. El divendres 19 de març hi ha programat el taller de fotografia nocturna, a les 19 h a l’Adoberia Bella. El taller és gratuït. Les places són limitades, cal inscriure’s a fineartigualadainfo@gmail.com.



Per al dissabte 20 de març, es proposa una jornada fotogràfica amb en Tino Soriano, fotògraf reconegut del National Geographic Society. A les 10 h s’ha programat, a l’Adoberia Bella, el taller Anatomia d’una foto on es revisaran les claus fonamentals per millorar l’eficàcia del fotògraf durant la presa d’imatges; activitat de pagament, les places són limitades i cal inscriure’s a fineartigualadainfo@gmail.com. A la tarda, seguim la jornada amb la presentació del llibre CurArte, 40 años fotografiando la sanidad española un recull de dècades deambulant pels passadissos, els quiròfans i les habitacions d’hospitals a Espanya i altres llocs de món; 18 h a l’Adoberia Bella, activitat gratuïta.

Per finalitzar el programa d’enguany, el diumenge 21 de març es farà públic el veredicte del V Ral·li fotogràfic FineArt, a les 11 h a la seu de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

L’esdeveniment, de renom a Catalunya i pioner en l’àmbit nacional en el sector de la fotografia, té lloc en 12 espais efímers d’Igualada. Un esdeveniment consolidat que, tot i la situació actual i les restriccions de mobilitat, continua superant les expectatives dels organitzadors, amb una gran acollida per part del públic i el nombre de visitants.

Fins diumenge podeu gaudir d’aquesta cita anual amb la fotografia, exposicions imperdibles i molt diverses.