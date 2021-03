Cuadras reclama que Igualada tingui una Oficina d’Ajuda per fer Tràmits Virtuals

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) ha posat sobre de la taula la necessitat de que l’Ajuntament creï una Oficina d’Ajuda per fer Tràmits Virtuals. El regidor portaveu de la formació progressista, Jordi Cuadras, explica que “detectem que és una necessitat entre moltes ciutadanes i ciutadans que han de fer tràmits virtuals però que no disposen de les eines o els coneixements informàtics per fer-ho. No pot ser que tots ens omplim la boca de la importància del pas cap a l’administració electrònica però que això vulgui dir deixar a l’estacada un munt de gent”. Cuadras insisteix en que “cal oferir una eina de suport i la manera de fer-ho és amb l’Oficina que proposem que es creï. No pot ser que la bretxa digital representi que hi hagi gent que no pugui accedir a ajudes per l’habitatge, beques pels seus fills o donar-se d’alta a convocatòries laborals, per exemple”.

Igualada Som-hi ja va proposar crear aquesta oficina de tràmits virtuals al mes de setembre i va sol·licitar-ho al Ple del mes d’octubre, però el govern de Junts per Igualada no va apostar-hi en cap de les dues ocasions. Ara tornen a fer la reclamació amb més força després de veure l’oficina que ha creat l’Ajuntament de Vilanova del Camí al Mercat Municipal de Sant Hilari. Jordi Cuadras l’ha visitat acompanyat de l’alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, i després de veure el bon funcionament que està tenint afirma que “el que ha fet Vilanova és l’exemple del que voldríem per Igualada. Si Vilanova ho ha pogut fer, per què Igualada no? Davant la dificultat que moltes persones es troben per accedir a tràmits, ajudes o convocatòries que han passat a fer-se, exclusivament de manera digital, no podem permetre que no hi hagi un suport”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta també posen com a exemple els sindicats CCOO i UGT que ofereixen aquest servei per les persones vulnerables. Igualada Som-hi requereix acabar amb el greuge que la situació actual representa i demana al govern de Junts per Igualada impulsar l’oficina en algun espai municipal amb el personal tècnic adient.