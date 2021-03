Projectes Tractors

A la cimera Ibèrica de l’octubre del 2020 a Guarda (Portugal) es van reunir els primer ministre portuguès Antoni Compte i el president del govern Pedro Sánchez. Allà varen acordar l’explotació conjunta de les mines de liti de San José de Valdeflórez (Cáceres) que s’estenen terra endins a Portugal, país que ja té la mina més gran d’aquest mineral a Europa, a la frontera amb Galícia. Aprofitant l’avinentesa van explicar que aquest projecte, que utilitzaria fons europeus, s’integrava en un de més gran i de cadena de valor completa, per un import inicial de 3.750 milions d’euros, on estava prevista una fàbrica de bateries a Espanya. Seat feia el desenvolupament industrial del cotxe elèctric, Iberdrola la xarxa de punts de recàrrega i Telefònica els plans de mobilitat segura en l’àmbit de transformació digital.

Ni allà, ni ací, no es va explicitar on es pensava instal·lar la planta de producció de bateries, que són pesades i millor que estiguin situades prop de la de producció de vehicles. Recordem que hi ha plantes d’assemblatge de cotxes a Vigo (Citroën), Valladolid (Renault), Pamplona (abans Mercedes i ara Volkswagen), Figueruelas (Opel), Almusafes (Ford), Martorell (Volkswagen) i hi havia hagut la de Nissan, que ara tanca a Barcelona. La indústria de l’automoció a Espanya ocupa la segona posició a Europa i la novena a tot el món, representa el 10% del PIB estatal, el 18% de les exportacions espanyoles i ocupa a 650.000 de manera directa i prop de dos milions de manera indirecta.

L’estat està fent molts esforços per aglutinar el major número d’empreses al voltant d’aquest projecte, incloent-hi la indústria auxiliar, conscient de la importància per al futur industrial i de la necessària aprovació europea. Aquesta setmana han dit que també s’hi ha afegit La Caixa i que ja està en marxa la inversió publicoprivada.

En la visita reial a Martorell d’aquesta darrera setmana, veus interessades hi ha volgut veure, la decisió que aquesta planta s’instaŀli “prop de Martorell”. La reindustrialització de la planta de Nissan sembla encallada, tot i que hi havia un grup xinès molt interessat, precisament en una planta de bateries per a cotxes elèctrics. Ara es demanen 750.000 m² i no hi ha espais disponibles. Desitgem que s’acabi fent a Catalunya, però també podria donar-se el cas que sigui una nova maniobra política i no es faci al Principat, per “culpa dels catalans i el seu govern”. Només cal veure les pressions a Seat perquè canviï la seu social, com Foment i Pimec demanen “centrar-se” cridant que “ja n’hi ha prou” o el que ha dit l’alcalde de Càceres.

Entre tant “projecte tractor”, la petita i mitjana empresa i els autònoms, s’adonen que, com sempre, costarà molt que ens “donin res” i que el millor que es pot fer es centrar-se en innovar, créixer i tractar de sobreviure en aquest entorn tan canviant, on tothom intenta portar l’aigua al seu molí.