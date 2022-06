Que Igualada actuï davant la calor

Estem a les portes d’una nova onada de calor i veiem com l’Ajuntament d’Igualada no ha preparat actuacions especials davant aquest episodi que cada vegada serà més habitual en un context d’emergència climàtica com el que estem vivint. Fa tres setmanes, des d’Igualada Som-hi vam presentar la proposta d’impulsar un Pla de Calor per atendre les necessitats de la ciutadania quan hi ha onades de calor. Proposem aquest Pla per anticipar-nos i garantir el benestar de tothom quan les temperatures són extremes. És important recordar que no tothom té aire condicionat, que no tothom té piscina i que no tothom marxa de vacances. Per això reclamem al govern de Junts sensibilitat i posem propostes sobre de la taula.

Amb el Pla de Calor que vam presentar marquen que quan es decreti onada de calor, s’ofereixi accés gratuït a les piscines com sí que fa Vilanova del Camí, que un cop més passa per davant de la nostra ciutat en mesures al servei de la gent. Una acció destinada als col·lectius de risc com les persones majors de 65 anys, dones embarassades, persones amb discapacitat i menors de 16 anys. Per cert, Vilanova i Òdena ja fa dies que tenen les piscines obertes mentre que a Igualada estan tancades. També proposem obrir “refugis climàtics” als barris als cinc centres cívics d’Igualada amb sales de lectura o d’estada amb aire condicionat a l’Espai Cívic Centre, Casal del Passeig, Centre Cívic de Fàtima, Casal Cívic Montserrat i Centre Cívic Nord.

Com a tercera mesura, creiem que cal impulsar la instal·lació de punts d’hidratació als diferents barris que complementin les fonts públiques de la ciutat, prioritzar la programació de jocs i tallers relacionats amb l’aigua a tots els casals d’estiu i publicar una guia d’assessorament energètic amb recomanacions de com mantenir un habitatge el màxim de fresc possible.

Que el govern de Junts no és un govern conscient de l’emergència climàtica que vivim ja ho sabem. Només cal mirar les seves accions. No només perquè plantegi renunciar a espais verds com els Horts de l’Asil per pavimentar-los gastant-hi 300.000 euros, sinó perquè mentre veiem com aquests dies a Igualada s’ha activitat l’alerta per sequera i s’han buidat totes les fonts ornamentals dels parcs de la ciutat, d’aquí poques setmanes començarà la construcció d’un llac al Parc Central en un projecte que costarà més d’1 milió d’euros. Crearem un llac artificial al nord de la ciutat mentre que al sud hi tenim un riu absolutament descuidat.

La poca consciència també la trobem, per exemple, en que el govern vol tancar el Parc del Gracia Fossas amb una tanca que costarà 233.000 euros. Un parc que, per cert, hi ha gent que utilitza quan es pon el sol per sortir de casa i passar una estona a la fresca. Ara no podran fer-ho perquè per lluitar contra l’incivisme el govern prefereix tancar l’espai a les nits enlloc de tenir-lo obert i vigilat.

Des del grup que integrem PSC, Comuns i Igualada Oberta tenim clar que Igualada ha d’estar plenament preparada per atendre tots els col·lectius que més pateixen o els afecten les onades de calor i garantir el seu benestar i el de tota la ciutadania davant aquests episodis. Ens oferim a pactar les diferents mesures i poder tenir el Pla de Calor que fa tres setmanes que proposem perquè estem convençuts que és imprescindible i útil.