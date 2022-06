“El Desfolca’t ha mantingut, durant aquests 30 anys, la seva essència folk i tradicional”

Entrevista a Clara Gil i Vicenç Sugranyes de Comtcase, Comissió Organitzadora de la Música Tradicional de Calaf i Alta Segarra

Som el Vicenç i la Clara, formem part de l’Associació COMTCASE, juntament amb l’Anna, la Míriam i l’altra Anna, i des del 2019 estem al capdavant del Desfolca’t, agafant el relleu dels calafins que ho havien portat abans. La nostra tasca és altruista i voluntària.

Aquest any el Desfolca’t celebra 30 anys. Com van ser els inicis de tot plegat?

Ara farà trenta anys un veí de Calaf, en Joanet de les Colònies, va anar a Arsèguel, al Festival de Música tradicional del Pirineu on es fa la trobada d’acordionistes i va tornar entusiasmat i amb la idea de fer una cosa semblant a Calaf. I així va ser: el 1992 es va fer la primera Trobada internacional d’acordionistes de Calaf. Al llarg dels anys aquesta denominació ha anat canviant, fins el 2009 en què es comença a anomenar Desfolca’t. Durant aquests 30 anys l’única interrupció que s’ha fet del festival va ser el 2020 amb motiu de la covid, però l’any passat ja el vam reprendre, adequant-nos a les restriccions que hi havia en aquell moment. Aquest any el festival torna al seu format habitual.

Al llarg d’aquests anys el Festival ha anat evolucionant, així com els artistes que hi intervenen.

Els primers anys del Festival venien acordionistes per fer una trobada a la plaça Gran i després es repartien pels bars del poble per oferir concerts. Les ubicacions també han anat canviant i nosaltres, ja des d’abans de la pandèmia, hem tornat a portar-lo al nucli antic de Calaf. Però el que sempre ha mantingut el Festival és la seva essència folk i tradicional. Els primers anys els músics que venien eren els amics del Joanet, músics que es convidaven i venien a tocar. Això ha anat evolucionant amb una certa professionalització, tot i que el Desfolca’t sempre s’ha organitzat de forma altruista per gent del poble. Els grups que venien fa uns anys estaven molt basats en l’acordió però això ha anat variant i ara venen grups d’arrel tradicional.

Què trobarà el públic que s’acosti aquest cap de setmana a Calaf?

D’entrada es reprèn el format prepandèmia, amb actuacions en diversos escenaris repartits pel nucli antic. També com a novetat hi ha una plaça només destinada a la gastronomia amb food-trucks i també per a l’ocasió estrenarem una cervesa pròpia, elaborada per la cervesera Minairons d’Igualada i que es podrà tastar durant tot el cap de setmana. També per celebrar els 30 anys hem renovat tota la imatge gràfica i el logotip, així com marxandatge divers (gots, samarretes…). Uns mesos enrere vam fer un Verkami per donar a conèixer i visibilitzar el festival i perquè la gent hi pogués aportar el seu granet de sorra.

A l’hora de fer la programació del festival, aposteu per grups emergents i per grups més consolidats. Quin criteri seguiu?

Han vingut al Festival acordionistes de tot arreu a nivell internacional, acordionistes de gran renom com l’Antonio Rivas que és molt conegut i ha vingut diversos anys; també hi ha molts grups que tenen la seva arrel al Desfolca’t. Per a una edició de fa uns anys l’Antonio Rivas va buscar acordionistes d’arreu del món i els va convidar a venir a Calaf a tocar: hi havia un escocès, un italià, un colombià, un romanès i un català i van improvisar un concert conjunt que va ser molt emocionant.

A l’hora de fer el triatge de grups n’hi ha alguns que ja han vingut en altres ocasions i que han agradat, d’altres que veiem nosaltres en concert, o bé que ens recomanen calafins que han estat anteriorment a l’organització. També hi ha grups que s’interessen per venir al festival. Una de les coses que hem tingut molt en compte aquest any és que hi hagués presència femenina a l’escenari perquè la majoria de grups de música tradicional són masculins.

Tots els concerts del festival són gratuïts. Com us ho feu per sobreviure econòmicament?

L’entrada dels concerts és gratuïta i oberta a tots els públics des de sempre. Rebem subvencions de la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Calaf i el suport econòmic de moltes empreses del poble. Enguany amb el Verkami, hi hem afegit una petita part.

El Desfolca’t atrau molta gent de fora de Calaf. Quins serveis trobaran aquestes persones que vinguin a gaudir de la bona música?

Tots els bars i restaurants del municipi oferiran els seus serveis de restauració, a més de les food-trucks que comentàvem abans. Les entitats del municipi porten les barres de bar que hi haurà obertes a tots els escenaris. La facilitat de poder arribar amb transport públic des de molts llocs també ajuda que la gent pugui venir. El dissabte al matí es podrà gaudir del Mercat de Calaf. Aquest any, per implicar més la gent de Calaf, hem distribuït samarretes del Festival entre els comerços del municipi i el cap de setmana les portaran posades, per ajudar-nos a fer imatge.

El Desfolca’t d’aquest any ret homenatge al músic Jordi Fàbregas, un referent de la música tradicional. En què consistirà?

En una Mostra de música que pretén recuperar una mica el que es feia als inicis del festival i és que diferents grups pujaven a l’escenari i oferien un tastet de la seva música. El Jordi va ser una persona que va ajudar molt al Festival i creiem que se li havia de fer un homenatge. Tindrem la Viu Viu, l’Eduard Casals i el Marc Figuerola, que havien tocat al Pont d’Arcalís, i d’altres músics coneguts del Tradicionarius i també hi incorporem el grup d’havaneres de Calaf.