Què és un massatge de drenatge limfàtic i com t’ajuda?

El sistema limfàtic s’encarrega de drenar els líquids i les toxines del cos. El massatge de drenatge limfàtic és una tècnica de massatge suau que ajuda a drenar o eliminar aquests líquids limfàtics i a millorar la circulació a tot el cos. “Això ajuda, entre molts altres beneficis, a millorar el flux sanguini i el subministrament d’oxigen a tot el cos contribuint que funcioni correctament”, afirma l’esteticista.

Una millora de la circulació al cos s’observa més ràpidament a nivell físic, ja que es redueix molt la inflamació. “Si cada dia et fas correctament un massatge de drenatge limfàtic notaràs com el cos es desinfla i es redueix la cel·lulitis, sobretot la zona de les cames”, garanteix la Sílvia.

Com fer un massatge de drenatge limfàtic a casa pas a pas.

Fer un massatge de drenatge limfàtic a casa és un procés fàcil que només requereix uns minuts al dia. Això sí, “durant aquest massatge cal aplicar una lleugera pressió i fer moviments rítmics per activar els mecanismes naturals de desintoxicació del cos”, recomana l’esteticista.

Abans de començar el massatge, considera la possibilitat de raspallar-te el cos en sec o fer algun tipus d’exfoliació. Això ajuda a afluixar la pell, elimina les cèl·lules mortes i prepara la pell per al massatge.

A continuació, exercint una pressió suau, comença a fer un massatge al cos just per sota de la clavícula, en direcció al centre del pit. Assegureu-vos d’exercir una lleugera pressió, però no gaire, ja que una pressió excessiva pot provocar tensió muscular i molèsties. Després de fer massatges a la zona del pit, mou les mans cap avall pels braços per desplaçar els líquids limfàtics cap a l’aixella.

A la zona de les cames cal fer massatges cap amunt, exercint una mica més de pressió (fins i tot ha de fer una mica de dol) i movent-te cap a la zona interna de la cuixa. Realitza moviments similars a l’estómac i l’esquena.

Per acabar, feu un bany o dutxa calenta per tal d’ajudar a estimular la circulació sanguínia i afavorir els processos naturals de desintoxicació del cos.

Com a plus, Sílvia Giralt recomana que “quan surtis escullis la teva crema o oli hidratant favorit per aplicar-lo normalment, a les cames és preferible que sigui un amb propietats anticel·lulítiques per multiplicar els efectes”. Una excel·lent opció seria l’Oli Corporal Anticel·lulític de Sílvia Giralt (58,97€ a boutiquesiliviagiralt.com).

Aquest oli sec anticel·lulític, reafirmant i reductes aporta lluminositat, millora la circulació sanguínia, evita la flacciditat i corregeix la textura de la pell gràcies a la combinació d’olis essencials i principis actius com l’extracte de cafè, l’oli de romaní, l’extracte d’algues, l’oli de canyella, l’oli de gingebre, aranja, marula i l’extracte de magrana.

Segons afirma Sílvia Giralt “aquesta composició té propietats astringents i diürètiques que milloren el drenatge limfàtic i la circulació sanguínia eliminant així la cel·lulitis i la retenció de líquids”, a la qual cosa afegeix “també és un gran estimulador de la formació natural de col·lagen que fa el nostre cos, ideal per reafirmar els teixits de les capes més profundes de la pell”.