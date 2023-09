Humans de l’Anoia: Ricardo Merino Avellaneda

RICARDO MERINO AVELLANEDA

Sóc el Ricardo Merino Avellaneda, més conegut com a Ricky. Vaig néixer el 7 de març de 1990 a Igualada però sempre he viscut a Santa Margarida de Montbui. Un poble que m’estimo molt i puc dir molt alt que estic molt orgullós de ser Montbuienc. Vaig estudiar la primària a la Tossa que després amb la fusió del San Mauro va passar a ser l’Antoni Gaudí i l’educació secundària a l’IES Montbui. Els meus pares sempre han sigut molt actius participant en entitats del poble. I actualment, jo participo en moltes entitats de Montbui com la colla gegantera i capgrossos el Xaragall, Reis Montbui, la comissió de festes Viu la Festa i també a Vilanova del Camí i Igualada a les colles de diables els Cabrons i Diables d’Igualada. Sóc monitor i director de lleure, però amb l’horari laboral ara mateix no puc participar dels casals o extraescolars. Un àmbit que trobo molt a faltar en el meu dia a dia. M’encanta ser monitor i gaudir de la canalla. Sempre he estat molt vinculat al món de l’esport, practicant molts anys futbol a la UD San Mauro com a jugador i entrenador, també altres clubs com a entrenador com al CE Anoia, UE Tàrrega on guardo molts bons moments i records. Avui en dia, sóc regidor d’esports a l’Ajuntament de Montbui, estic molt il·lusionat i crec que puc ajudar molt a les entitats del municipi d’aquest àmbit.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

«S’acaba totes les guerres mundials i s’arriba un acord de llei de fronteres justa per totes les persones perquè puguin viure amb llibertat.»