Que el fred no afecti als teus ulls

Són molts els consells que es donen per evitar els efectes del fred sobre la salut però, sovint, s’oblida la salut visual. Durant aquests dies amb temperatures baixes és important tenir especial cura dels ulls perquè són un dels òrgans més sensibles a qualsevol canvi meteorològic i que més pateixen amb el fred. Conjuntivitis vírica, sequedat ocular, irritacions o úlceres són algunes de les malalties que els nostres ulls poden patir derivades de la disminució tèrmica.

Per què el fred fa mal?

Les principals parts protectores dels nostres ulls són les parpelles, les pestanyes i les llàgrimes naturals. No obstant, quan ens enfrontem als agents externs característics de l’hivern, poden resultar insuficients. Les baixes temperatures tendeixen a ressecar la membrana mucosa que cobreix el globus ocular i la còrnia, portant com a conseqüència la síndrome de l’ull sec. I és que quan exposem els ulls al fred, es redueix la producció de llàgrima, disminueix la hidratació ocular i es multipliquen les possibilitats de patir sequedat ocular, picors, cremor i visió borrosa.

Com ho evitem?

En moltes ocasions i sobretot en contextos de temporal, a les baixes temperatures es sumen altres factors com el vent i la pluja que poden ser també molt perjudicials per a la salut ocular.

Atenent a que una de les principals conseqüències del fred als ulls és la disminució de llàgrima natural, és important incrementar el parpelleig per afavorir la seva producció i evitar la sequedat i les lesions oculars derivades. En el cas que no aconseguim produir suficient llàgrima de forma natural, per incrementar la hidratació i preservar la humitat de la zona ocular és recomanable recolzar-se amb llàgrimes artificials. També és important no abusar de la calefacció ja que fa que l’ambient estigui més sec i sigui més difícil que els ulls es puguin lubricar de forma natural.

A causa del vent o un altre tipus d’agent extern és probable que entri algun cos estrany dins l’ull. En aquest cas és important no fregar-se els ulls, rentar-los bé amb sèrum fisiològic e intentar treure l’objecte o partícula amb molta cura. Si el cos estrany roman, la millor opció és dirigir-se a un especialista.

Sens dubte, una de les millors proteccions per als nostres ulls davant el fred i les inclemències pròpies de l’estació hivernal és l’ús d’ulleres de sol. No només ens protegiran de vent, que provoca que la llàgrima s’evapori amb més rapidesa i que pot produir que s’introdueixin cossos estranys als ulls, sinó que també ens protegiran dels raigs ultraviolats. Cal tenir en compte que durant l’hivern el sol està més baix i l’exposició ultraviolada és més gran.