La ruta de recollida del porta a porta de Calaf, en procés de disseny

Els pròxims mesos, l’Ajuntament implantarà la recollida selectiva de residus porta a porta, que suposarà un canvi radical en la manera com es gestionen les deixalles al municipi, ja que desapareixeran els contenidors del carrer (excepte del vidre) i es passaran a recollir a la porta de cada casa. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha anat executant diferents actuacions.

Actualment s’està treballant en el disseny de la ruta de recollida, per tal d’optimitzar al màxim i garantir que no hi ha cap cubell que es quedi sense recollir.

Des de l’estiu del 2019, s’ha anat avançant amb totes les gestions pertinents per garantir la implantació del porta a porta a Calaf. D’una banda, al juliol de l’any passat es va comprar un nou camió d’escombraries d’una capacitat superior a l’actual (16 m ³) i al novembre es va adquirir un vehicle elèctric de petites dimensions a través de l’Associació Catalana de Municipis per fer tasques de suport i per recollir els residus als carrers més estrets. Ambdós vehicles seran entregats entre el febrer i el març, ja que estan en procés de fabricació.

A finals d’any, es va fer la compra dels cubells i contenidors necessaris per a la recollida de la brossa dels usuaris domèstics, com també dels comerços, serveis i activitats. A més, també es va adquirir un sistema de control de qualitat i fluxos per assegurar que el porta a porta funciona correctament.

Per altra banda, al llarg dels mesos, s’han realitzat diferents tipus de visites. Primer es van visitar els blocs de pisos de més de 10 habitatges per determinar el punt d’entrega dels cubells. Podeu consultar la ubicació en aquest enllaç. Després, es van visitar les activitats comercials, tallers i petites indústries per determinar quins contenidors els eren necessaris i es va contactar amb els diferents habitatges disseminats per determinar el lloc d’entrega dels cubells.

En paral·lel, a totes aquestes accions també es va contractar el servei de la campanya d’implantació, que començarà aproximadament un mes abans de l’inici del nou sistema, i s’ha elaborat la imatge del porta a porta i dissenyat els diferents materials que seran necessaris: imants de nevera, tríptics, cartells, pancartes publicitàries i adhesius pels bolquers i d’incidències. Finalment, també s’està treballant en una web específica del porta a porta, on es podran consultar tots els dubtes que puguin anar sorgint.