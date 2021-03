En concret, es posaran en marxa dues línies: una que uneix Santa Margarida de Montbui, Igualada i el Polígon de les Comes, i una altra que uneix Vilanova del Camí, Igualada i el Polígon de Les Comes. De moment, els horaris són provisionals, ja que es volen ajustar a la demanda de la majoria dels treballadors del polígon. Per això, la Unió Empresarial de l’Anoia realitzarà enquestes a les empreses per determinar el millor horari del servei.

L’any 2019 un total de 59.200 viatgers van fer us dels serveis de transport a la demanda el que suposa un increment del 15,6% pel que fa al nombre de viatgers respecte l’any 2018.