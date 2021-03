L’Aerosport proposa una activitat educativa sobre l’aventura de volar

Reprenent l’eix temàtic central previst pel festival de l’any passat, “Les dones a l’aviació”, Fira d’Igualada ha organitzat diverses activitats al voltant de la contribució femenina al sector aeronàutic coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

“L’aventura de volar” és el nom de la proposta educativa organitzada per Aerosport que té com a objectiu apropar el món de l’aeronàutica als infants de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària perquè puguin experimentar i fomentar la seva creativitat cientificotecnològica, i té en compte la perspectiva de gènere perquè les vocacions científiques no es vegin truncades per cap estereotip. Es tracta d’una proposta didàctica que els mestres poden dur a terme a l’aula de manera senzilla; inclou el guió detallat de les activitats i el material de suport per al professorat. Al final de l’activitat tindrà lloc una trobada virtual de l’alumnat amb experts i expertes de l’aeronàutica i l’aviació. Les escoles que es vulguin inscriure ho poden fer fins el dia 31 de març a través del correu electrònic aerosporteduca@firadigualada. org. Per a més informació es pot consultar la pàgina web firaigualada.org/aerosport.

D’altra banda, Fira d’Igualada també ha produït l’exposició itinerant “Les dones a l’aviació” que es podrà veure del 8 al 21 de març a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena. La mostra repassa les principals fites del món de l’aeronàutica assolides per dones i fa un recorregut per la història de l’aviació per conèixer l’indispensable paper de les dones en aquest camp des dels seus inicis fins a l’actualitat. L’exposició forma part de l’agenda d’actes del Dia Internacional de les Dones de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) i serà itinerant per arribar als set municipis de la Conca d’Òdena, a les escoles que participen al programa “L’Aventura de volar” i altres centres educatius de l’Anoia que la demanin. Les activitats organitzades enguany per Aerosport tenen el suport de l’Institut Català de les Dones, l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament d’Òdena.

Finalment, també es farà una jornada tècnica adreçada als professionals del sector de l’aeronàutica, encara en una data per determinar. Malauradament, l’actual situació de pandèmia no permet que se celebri, tampoc enguany, el tradicional festival aeri Aerosport.