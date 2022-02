Pròpolis, gelees i beneficis en aquesta època de canvi de temps

Encara que són productes diferents, la gelea reial i el pròpolis venen de les abelles. Tots dos posseeixen multitud de beneficis i propietats per a la nostra salut, sobretot en l’època que ens trobem, on el canvi de temps és l’única variable fixa.

El pròpolis és una substància a base de resina que les abelles agafen dels arbres i altres vegetals i utilitzen per segellar les cel·les en el rusc donant estabilitat a l’estructura i protegint-la enfront de paràsits perillosos. Nosaltres ho aprofitem de la mateixa manera que les abelles: com a fungicida i antisèptic. A més, el pròpolis conté una gran quantitat de nutrients i vitamines.

La gelea reial, d’altra banda, és un aliment que produeix la mateixa abella per a la seva reina. Es tracta d’un aliment sorprenent amb múltiples propietats i beneficis. És rica en vitamines, especialment del grup B, en minerals i oligoelements. No només serveix per millorar el nostre sistema immune, sinó que també millora la nostra pell, el nostre sistema nerviós, protegeix el nostre fetge i oxigena el cervell.

La gelea reial sempre ha estat relacionada amb un dels seus parents més pròxims, la mel, posseïdora d’increïbles propietats nutricionals. Unes qualitats que aquest derivat també comparteix i que, per a molts, resulten desconegudes. No obstant això, qualsevol que conegui el seu procés d’elaboració intueix els beneficis que pot aportar al nostre organisme. I és que la gelea reial és una substància que segreguen les abelles joves a través d’una glàndula situada al cap del mateix insecte.

La gelea reial i el pròpolis són els productes estrella durant els canvis estacionals, i això es deu a la seva composició. La gelea reial està composta en un 60% d’aigua, un dels motius principals pels quals és tan saludable. La resta de la seva estructura, un 40%, correspon als sucres -especialment glucosa i fructosa-, les proteïnes i el greix. No obstant això, el protagonisme recau sobre les vitamines B1 i B5, aquesta última en gran quantitat. A més, inclou antibiòtics naturals, albúmines i aminoàcids com l’arginina, la serina o la glicina. Sense oblidar els minerals com el ferro, el calci, el manganès i el potassi. Aquesta combinació de nutrients ha convertit a la gelea reial en un aliment amb efectes terapèutics, motiu pel qual en l’antiguitat era considerat un producte estrany i extremadament costós, reservat per a rics i nobles.

Són útils també per aportar-nos l’energia necessària per a afrontar la jornada i reduir la sensació de fatiga. Alguns estudis també han demostrat que incrementa la resistència física i mental. La seva influència en el sistema nerviós també podria millorar els símptomes de la depressió, l’esclerosi múltiple o l’alzheimer, entre altres malalties d’importància.