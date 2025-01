El productor igualadí Paco Poch rebrà diumenge el Premi Gaudí d’Honor

Diumenge, a la 17a edició dels Premis Gaudí el productor igualadí Paco Poch recollirà del Gaudí d’Honor-Miquel Porter, màxim reconeixement cinematogràfic del país.

L’Acadèmia ha volgut reconèixer la seva aportació com a productor, d’un valor incalculable: “Ell ha estat un dels primers impulsors internacionals del nostre cinema, coproduint, viatjant i representant sense parar quan no era tan habitual fer-ho, així com un dels grans introductors a Catalunya de noms imprescindibles del cinema europeu i llatinoamericà. Però per sobre de la seva aportació com a productor, com a distribuïdor i com a professor, Paco Poch és un gran connector. I ho és per amor a l’art, algú que ha gaudit de posar en contacte talents, oportunitats i gent que li mereixien confiança perquè es produís a Catalunya un cinema autoral, independent i de referència”.

Paco Poch serà el primer productor a rebre el màxim reconeixement de la professió.