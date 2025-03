Patinets: revolució i responsabilitat

La irrupció dels patinets elèctrics en el nostre paisatge urbà ha estat, sens dubte, un fenomen transformador. Aquests vehicles de mobilitat personal (VMP) han emergit com una alternativa àgil i sostenible per als desplaçaments quotidians.

No obstant això, aquesta nova realitat també ha plantejat desafiaments significatius en matèria de seguretat viària i convivència ciutadana.

Igualada, d’acord amb Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, implementen ara una normativa per a la regulació dels patinets elèctrics, amb la necessitat de portar casc i llums, i restringint-los als majors de 16 anys. Tot plegat respon a la necessitat imperant d’establir un marc clar i coherent que garanteixi la seguretat de tots els usuaris dels patinets i de la mateixa via pública. L’Ordenança Model impulsada per la Generalitat de Catalunya, juntament amb les directrius de la Direcció General de Trànsit (DGT) i els consells dels Mossos d’Esquadra, ja marcaven un full de ruta essencial.

És fonamental que els usuaris de patinets elèctrics comprenguin que la seva condició de vehicles els confereix drets, però també obligacions. El respecte a les normes de circulació, l’ús del casc, la prohibició de circular per voreres o per passos de vianants, i la necessitat de disposar d’un certificat de circulació, són aspectes innegociables per a la seguretat de tothom, i que, afortunadament, van arribant. Els nostres carrers i places no poden ser un territori sense Llei.

La responsabilitat individual és, sens dubte, un pilar fonamental. També és necessari que les administracions públiques garanteixin la infraestructura adequada i la senyalització necessària per a la circulació segura dels VMP.

La convivència entre els diferents modes de transport en l’espai públic requereix un compromís col·lectiu. Només a través del respecte mutu, la responsabilitat individual i la col·laboració entre tots els actors implicats podrem construir un entorn urbà més segur i sostenible per a tothom.