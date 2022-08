Primer partit de pretemporada amb molt bones sensacions

Primer test de pretemporada del nou Igualada Rigat amb molt bones sensacions guanyant a la difícil pista del Noia per 5-6. Pels del cava era el seu tercer amistós, el primer pels arlequinats.

Just en la primera acció del partit Uri Llenas va provocar una FD que ell mateix no va encertar a transformar. El domini era altern en els minuts inicials de partit, però van ser els locals els que s’han avançat al 8 i mig, quan Xavi Costa va rematar una assistència de Toni Salvador.

Tot i el gol encaixat, els arlequinats no es van posar nerviosos i al minut tretze Aleix Marimon va aconseguir l’empat després d’un tir de Marc Carol.

Faltant dos minuts pel descans, targeta blava per Toni Salvador que Gerard Riba no va poder marcar. Però a 30 segons del descans, i jugant amb superioritat, Uri Llenas va posar per davant als rigats amb l’1-2.

Però encara no s’havien acabat les emocions. Cinc segons abans del descans, Eloi Mitjans no va aprofitar un penal amb el que els locals podrien haver empatat.

A la represa, van seguir marcant camí les jugades a pilota aturada. Al minut 3 blava a Eloi Mitjans, però Bars no podia superar el porter en la conseqüent FD. Un minut després, i encara en superioritat, el mateix Bars augmentava la diferència amb l’1 a 3.

Amb el marcador clarament a favor, els igualadins van passar a controlat el ritme i tempo del partit sense deixar d’anar a porta. Fruit d’això va arribar la 10a falta del Noia i aquest cop si que va poder transformar-la Roger Bars amb una execució magistral. Les pilotes aturades seguien marcant el partit perquè 1 minut més tard, els locals no van poder reduir diferències amb la 10a falta d’equip de l’IHC.

3 minuts més tard una gran acció personal de Tety Vives, amb bloqueig de Mats Zilken, va acabar amb un míssil a l’escaire de Blai Roca. Era un contundent 1 a 5.

A nou minuts pel final els tècnics arlequinats van donar entrada al porter júnior Ferran Busquets que d’aquesta manera debutava amb el primer equip. El Noia va apretar molt més i es va arribar a col·locar amb un ajustat 3 a 5. A quatre minuts i mig del final, la 15a falta d’equip la va tornar a aprofitar el capità Bars per signar el seu hat-trick particular. Ho va fer amb una acció espectacular, picant la vola a terra i fent-la passar per sobre de Blai Roca.

Els cavistes van aconseguir maquillar el marcador amb 2 gols més fins al 5-6 final.

Bona estrena i bones sensacions del nou Igualada Rigat.