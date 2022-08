Com estalviar durant les vacances

Les vacances del 2022 han estat catalogades com les més cares de la història, i no és per a menys. La pujada dels preus de l’IPC i la guerra a Ucraïna han provocat un significatiu augment del cost de la vida, i és que a mode d’exemple, els paquets turístics han pujat un 10% respecte a l’any anterior, percentatge que s’incrementa fins al 40% en funció del destí i de si aquest exigeix viatjar amb avió. A més, l’augment de la demanda provocada per les ganes que té la gent de viatjar després de dos anys de restriccions, així com la tornada dels turistes estrangers, fa que calgui aquest estiu, haguem de gratar-nos les butxaques si desitgem sortir de casa per a les tan merescudes vacances. Això sense tenir en compte els preus de les energies, dels carburants o dels aliments.

Per això, proposem en aquest article alguns consells que podem seguir per a estalviar una mica de diners, o almenys, per a mitigar l’impacte negatiu en la nostra economia que ens pot causar viatjar aquest estiu.

Aquests són alguns:

– Flexibilitat en la destinació turística, així com en les dates de sortida o arribada: com més oberts estiguem a viatjar en una data o una altra, així com si no estem tancats a un lloc concret, més fàcil serà abaratir costos. En la mesura que sigui possible, si hem de viatjar amb avió, evitar fer-ho en cap de setmana, ja que és molt més car. Els dies més barats: els diumenges i els dilluns.

– Comparar preus per a un mateix allotjament: consultar diferents plataformes o aplicacions per a detectar possibles ofertes o promocions. Alguns webs que es dediquen a això i que són molt útils són per exemple KaiaK, Expedia, o Google Flights.

– Reservar amb molta antelació o per contra esperar a última hora. En aquests dos moments és en els quals solen haver-hi els majors descomptes.

– Prioritzar allotjaments que permetin cuinar, tals com apartaments turístics, albergs o masies, o bé optar per paquets turístics de tot inclòs, ja que encara que “a priori” semblen més cars, a vegades pots estalviar-te alguns euros pel fet de no haver de dinar constantment fora.

– Marcar-se un pressupost diari i intentar no sobrepassar-lo.

– Si l’allotjament no porta desdejuni inclòs, aquest sol ser un extra bastant car en el mateix hotel, per la qual cosa sempre és millor fer l’esmorzar en una cafeteria o fins i tot comprar-lo en un forn de pa o una pastisseria i menjar-ho en l’allotjament o a l’exterior, tot gaudint de l’aire lliure.

– Optar pel transport públic sempre que sigui possible, en comptes d’agafar un taxi.

– Consultar els webs que ofereixen cupons de descompte o promocions com Fever o Clickaclick, on solen haver-hi ofertes en activitats d’oci bastant interessants.

– Triar activitats d’oci gratuïtes alternatives: cinema i concerts a l’aire lliure, pícnics en parcs o a la platja, etc.

Cada euro compta i veurem com al final de l’estiu, podrem comptar amb un extra per a afrontar la “tornada al cole”.