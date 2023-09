Preparen un acte solidari, el 30 de setembre, sobre el Covid Persistent

El dissabte 30 de setembre el Parc Central d’Igualada acollirà l’acte solidari “Gràcies”, un reconeixement a la població i als professionals que van haver de fer front a la Covid-19, una pandèmia que va tenir una afectació global a tot món i que, a Catalunya, va tenir l’epicentre a la Conca d’Òdena. Van ser dies on l’angoixa però també d’encoratjament, on tota la societat va fer un pas endavant, on la professionalitat i vocació dels sanitaris davant de situacions personals i professionals extremes va tenir el suport incondicional de tots els veïns.

Amb l’objectiu de fer un retrobament i tornar a demostrar reconeixement i agraïment mutu s’ha organitzat “Gràcies”, una jornada solidària que se celebrarà el proper 30 de setembre a partir de les 9h del matí i fins les 20h del vespre al Parc Central d’Igualada. Durant tot el dia es faran diferents activitats lúdiques dirigides a tots els públics, com ara concerts, una caminada popular, classes de zumba, vols captius en globus, tallers infantils i una taula rodona. Els més petits podran veure de prop i pujar als vehicles dels diferents cossos d’emergències i seguretat.

L’acte servirà també per sensibilitzar sobre la Covid persistent, una malaltia que afecta milers de persones a Catalunya i que es troba encara en una frase molt embrionària de recerca. És per això que, durant el dia, es farà una campanya de micromecenatge per recaptar fons per la investigació d’aquesta malaltia.

La jornada està organitzada per la filial a l’Anoia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i les delegacions a l’Anoia del Col·legi de Metges, el Col·legi d’Infermeres i Infermers, el Col·legi de Farmacèutics, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Hi col·laboren l’Ajuntament, les entitats Unió Empresarial de l’Anoia, Fira Igualada i Igualada Comerç, i les empreses Punto Blanco, Comercial Godó, Casas i fills, MIPS, Transports Bernadet i Ultramagic, entre d’altres.