Torna el Pícnic Jazz, acte de cloenda de l’Estival Jazz

Torna el Pícnic Jazz al Parc de Vallbona! Durant el passat juny, l’Estival de Jazz va celebrar l’11a edició consecutiva, lamentablement la cloenda del festival, el Pícnic Jazz, es va cancel·lar per la previsió de pluges i els aiguats del dia anterior. Des de l’organització ens va semblar que això no podia quedar així i “a sants i a minyons no els prometis que no els dons”. Tal i com ja vam anunciar al juny, el Pícnic Jazz d’aquesta edició té nova data i se celebrarà aquest diumenge dia 17 de setembre, es tornarà a fer al Parc de Vallbona però està contemplat un altre emplaçament cobert en cas que el temps no ens acompanyi.

Serà un dia ple d’actuacions, bon ambient i les tradicionals paelles per dinar, malgrat la programació de la jornada ha canviat una mica respecte de l’anunciada per al juny: a les 12:30 començarà actuant el Combo Deluxe, grup que sorgeix de l’ECMMI, i tot seguit tocaran els Dr. Jazz Friends, que amenitzaran el dinar amb el seu dixie animat i vital. A les 15h, i com a novetat respecte d’altres anys, tindrem una jam de jazz amb els nombrosos músics de la ciutat.

A la tarda encara actuaran dos grups més: Sara Lilu 4t i Phat Fred. La cantautora Sara Lilu ens presentarà un repertori de cançons originals que van des del avant-pop i el jazz passant pel funk-fusió i el rock, amb una formació inèdita. Els mítics Phat Fred, que es reuneixen després de molts anys aturats, tancaran el Pícnic Jazz amb la millor dosi de la seva música ballable, encomanadissa i irreverent. Una oportunitat única!

L’Estival de Jazz és una cita ineludible per als amants de la bona música. Podeu trobar més informació sobre el festival i la programació d’enguany, així com de totes les edicions anteriors, a la pàgina web oficial www.estivaldejazz.cat. Vine a acomiadar l’estiu a ritme de jazz!