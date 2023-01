Premi pel Consell Comarcal, l’Ajuntament d’Igualada i els Jutjats d’Igualada per un projecte de mediació familiar

El Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l’Anoia, juntament amb el Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada i el Jutjat d’Igualada, han estat guardonats amb el premi ADR 2021 amb el projecte: “La mediació en mesures provisionals de família” que atorga el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El programa està en funcionament des del mes de març de 2021, i té com a objectiu donar estabilitat als nens, nenes i adolescents durant els tràmits de separació o divorci.

Així, el passat 19 de gener, coincidint amb què el dia 21 de gener és el Dia Europeu de la Mediació, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va atorgar aquest reconeixement a les tres entitats pel seu treball col·laborador en un acte commemoratiu.

En el cas del Consell Comarcal de l’Anoia, des de l’any 2012 que aposta per la promoció de la cultura del pacte amb l’objectiu de facilitar la convivència i fomentar la mediació com a estratègia alternativa als litigis judicials en la resolució de conflictes.

I és que arran del gran col·lapse que hi ha a l’administració de justícia, la resposta judicial a una petició de divorci pot trigar un temps considerable en arribar i, fins que els jutjats no es pronuncien, les parts no disposen de cap regulació de les mesures que han de regir la seva situació de ruptura. El projecte té com a objectiu afavorir els acords entre parelles amb fills i filles menors d’edat a càrrec, que han decidit divorciar-se però que es mantenen en conflicte, i vol potenciar la intervenció dels/les advocats/des de les parts per buscar solucions equitatives.

Premis ADR

Impulsats des de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, els premis ADR guardonen les millors recerques teòriques i les millors experiències pràctiques sobre mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR) dutes a terme des de les administracions públiques o bé per professionals i empreses privades, així com les millors publicacions i les millors accions de comunicació i difusió en aquest àmbit.

Els premis ADR se celebren en el mar del Dia Europeu de la Mediació, que commemora l’aprovació del primer document legislatiu de mediació europeu. La finalitat d’aquest document, que data de l’any 1998, era la de visibilitzar la importància de la mediació en la resolució de conflictes i la resolució d’acords entre les parts involucrades.