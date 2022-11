Poble Actiu organitza una xerrada sobre seguretat per aquest dijous

Aquest proper dijous, Poble Actiu organitza una xerrada per debatre entorn dels problemes de seguretat i convivència a Igualada. L’acte té la intenció de ser un debat obert sobre com tractar la seguretat i la convivència, com construir comunitat i millorar la cohesió social, com més enllà de les actuacions policials i de les polítiques de la por, es poden aconseguir uns barris segurs per tota la població. La candidatura municipalista considera que els conflictes socials en un moment de crisi com l’actual són complexes i requereixen també solucions complexes i transversals, no úniques, que vindran d’analitzar bé i a fons les causes reals.

L’acte comptarà amb la participació de Xavier Pellicer, jurista, membre de l’organització antirepressiva Alerta Solidària i diputat per la CUP al Parlament de Catalunya. Xavier Pellicer ha participat de diversos moviments socials, ha assessorat diferents activistes encausats per la seva activitat política i és membre de la Comissió d’estudi sobre el model policial del Parlament de Catalunya. La xerrada serà dijous 24 de novembre a les 7 de la tarda al local del barri de Xauxa (St. Ignasi, 57).

Des de Poble Actiu consideren necessari que la ciutadania també sigui part de la solució als conflictes que vivim, però això només és possible si es treballa per buscar consensos objectius i fonamentats. Per resoldre els conflictes és necessari evitar la magnificació d’estereotips i idees no contrastables i evitant la rumorologia perquè acaba causant aquesta percepció d’inseguretat. La candidatura municipalista argumenta que calen propostes constructives per a millorar la vida de tota la gent i això passa, també, perquè la gent se senti segura.