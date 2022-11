Vilanova preparar un cicle de xerrades sobre alimentació infantil

L’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí planteja dues noves accions per acompanyar les famílies en la criança dels seus fills i filles. En col·laboració amb la nutricionista de l’Equip d’Atenció Primària de Vilanova del Camí, Laura Balaguer, han preparat dues xerrades sobre alimentació en l’etapa infantil. La primera es farà dijous 24 de novembre i la segona dijous 1 de desembre. Ambdues es faran a les 15:15 h al centre cívic del barri La Pau.

La xerrada del 24 de novembre se centrarà en l’etapa de 0 a 3 anys i parlarà dels mites i les modes alimentàries com el baby led weaning, l’ús i abús del sucre i la incorporació d’aliments sòlids, entre d’altres. Des d’Educació pretenen que sigui una xerrada participativa on es puguin resoldre els dubtes que tinguin sobre el tema.

Dijous següent, 1 de desembre, es parlarà de pautes i eines útils per seguir una alimentació saludable amb infants de 3 a 6 anys. Per tant, s’oferiran consells pràctics per tenir en compte a l’hora de crear un menú, com fer més atractius alguns aliments, idees d’esmorzars, etc. Igual que en la xerrada anterior, hi haurà un espai de preguntes i intercanvi d’experiències.

Aquestes activitats sorgeixen de la Comissió de Petita Infància del Pla Educatiu d’Entorn, del qual formen part diferents agents municipals: representants de les dues llars d’infants, educadores de l’Espai Xic el Cireret, una psicòloga i logopeda d’APINAS, la tècnica del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC) i una infermera de pediatria de l’EAP de Vilanova del Camí.

Des de la comissió s’havia abordat en diverses ocasions la temàtica de l’alimentació i, gràcies a l’ICS Catalunya Central, qui ha incorporat el darrer any als seus equips d’atenció primària 10 dietistes-nutricionistes, s’ha pogut preparar aquest primer cicle de xerrades.

El passat mes de juliol, en el marc de la campanya VilaEstiu, es van realitzar una programació d’activitats lúdiques dedicades a la petita infància i les seves famílies al Centre Cívic Barri de la Pau. La iniciativa va tenir molt bona rebuda per part de la ciutadania, i un gran nombre de famílies van omplir les tardes de joc, rialles, danses i colors.