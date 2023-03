Toni Bou remunta i s’emporta la victòria a Pamplona

Per la distancia de punts entre els tres primers classificats pot semblar que el trial de Pamplona va ser un trial fàcil per Toni Bou, però no va ser pas així. Després de les dues primeres voltes de classificació per la final, Toni Bou, amb la Montesa, anava tercer classificat per darrera del gallec Gabriel Marcelli, també amb Montesa, i el basc Jaime Busto amb GasGas.

Però els seus dos rivals van acumular bastants punts a la ronda final, la qual cosa va fer que Bou fos el vencedor en el Navarra Arena de Pamplona, ciutat que per primera vegada acollia un trial puntuable pel campionat del món sota sostre.

Al finalitzar el trial navarrès Bou deia: “Estic molt satisfet d’aquesta victòria i de com han anat les coses perquè, després de dues voltes molt ajustades i exigents, vaig fer un pas endavant important a la final. Els tres zeros consecutius i en particular la zona tres van determinar aquest resultat. Tornar a guanyar i fer-ho en un nou lloc és una gran notícia”.

Després dels tres trials disputats fins ara, Toni Bou lidera el mundial amb 12 punts més que Jaime Busto. La següent prova del mundial sota sostre es disputarà el Divendres Sant, dia 7 d’abril, al Arkéa Arena de la ciutat francesa de Burdeus.