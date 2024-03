Poble Actiu denuncia que la Generalitat no compleix l’acord d’un bus Igualada-Lleida

La consellera Ester Capella ha informat que fins al 2028 no es faran noves línies, esperant la finalització de les concessions existents i ha considerat que no hi ha demanda entre Igualada i Lleida

Poble Actiu va presentar el passat mes d’octubre, mitjançant el grup parlamentari de la CUP, una Proposta de resolució (Resolució 830/XIV) sobre la millora de la xarxa de transport públic Exprés.cat. Aquesta proposta, que va ser aprovada per la Comissió de Territori, instava el Govern de la Generalitat, entre d’altres, a “Millorar el transport públic al corredor Igualada-Cervera-Tàrrega-Lleida

i analitzar la viabilitat de la prolongació de la línia E1 de la xarxa Exprés.cat”. El passat 27 de febrer, la Consellera de Territori, Ester Capella, va donar resposta al compliment de resolucions, informant que no hi ha la intenció de fer cap modificació en el transport públic entre Igualada i Lleida, com a mínim fins al 2028. En la resposta, la consellera, considera que el servei existent actualment, que són només 4 expedicions en cada sentit, amb una durada de pràcticament 2 hores, ja són suficients per cobrir la demanda.

Una demanda infravalorada

La resposta oficial de la consellera Capella menciona específicament que “Sobre la comunicació amb Igualada, ja es disposa d’un servei i fins ara no s’ha observat una demanda recurrent que indiqui una nova necessitat”, en referència a la connexió amb Lleida. El regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez, considera que “la resposta de la consellera és clarament fruit del total desconeixement de la situació de la comarca, i fins i tot de l’existència d’un campus de la Universitat de Lleida a Igualada. Una vergonya, que demostra que Esquerra verbalitza molta contundència quan és a l’oposició, però mostra poca capacitat de canviar les coses quan governa”. Consideren, des de la candidatura municipalista, que no es pot valorar la demanda en base a un servei actual, amb 4 expedicions diàries, i sobretot, amb una durada de 1.55 entre Igualada i Lleida, que força la majoria de ciutadans a utilitzar el cotxe per fer el trajecte en només una hora.

Una línia exprés no centralista

La línia de bus proposada per Poble Actiu començaria a l’estació d’autobusos d’Igualada i tindria parades a Cervera, Tàrrega, Bellpuig, Mollerussa, i acabaria a l’estació d’autobusos de Lleida. Actualment, la línia que fa les 4 expedicions diàries, fa entre 16 i 18 parades, cosa que repercuteix negativament en la durada del trajecte. La proposta, implicaria una freqüència de pas de set autobusos diaris amb sortides des de les 7 del matí fins a les 9 del vespre.

La regidora Elisabet Farrés reclama que “el transport públic ha de ser una eina ràpida i accessible per a totes les igualadines i igualadins que treballen a les terres de Ponent i no tenen o no poden permetre’s l’ús del cotxe, fugint del model centralista actual, o només es fan connexions amb les capitals de província”. Rosa Perelló, regidora de Poble Actiu, considera que “en un context d’emergència climàtica com el que vivim no té sentit que centenars de persones hagin d’agafar el vehicle privat fins a Lleida perquè no hi ha transport públic per fer el trajecte. El mapa de les línies de transport públic Exprés.cat no té una lògica de les necessitats de la gent que vol moure’s amb transport públic, sinó de les províncies espanyoles”.