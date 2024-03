«M’agrada la política perquè és la manera de fer una societat millor i més justa»

Entrevista a Jaume Xaus, alcalde d’Òdena

Jaume Xaus és l’actual alcalde d’Òdena. Tot i que va néixer a Igualada sempre ha tingut un vincle estret amb el municipi, on viu des de 1993. De professió informàtic, li agraden les tertúlies i és un home proper que des de sempre ha tingut vocació d’ajudar a la vida pública.

El seu primer pas com a veí que vetlla pel seu poble va ser formant part de l’Associació de Veïns del barri La Font. Durant dotze anys va formar part del grup socialista Òdena Progrés; anys més tard es va unir a Fem Òdena, partit amb el qual ha arribat a ser batlle.

Conversem amb Jaume sobre la seva tasca com a alcalde, el municipi i molt més.

Alcalde i amb majoria absoluta. Com vas viure tot el procés de les eleccions?

Abans d’aquestes eleccions de 2023, ja formava part de Fem Òdena, era l’últim de la llista i feia suport al partit encapçalat per Maria Sayavera, qui va guanyar les eleccions. Durant la legislatura entre els diversos partits municipals hi va haver problemes que van desembocar amb una moció de censura. La moció va ser bastant traumàtica perquè som un poble i aquests fets són molt emocionals, es viuen molt de prop, i la veritat és que el grup va quedar molt tocat. Quan vaig agafar el relleu al capdavant va ser complicat perquè s’havien de refer tots aquests factors emocionals. Per sort, va sortir bé i vam aconseguir un grup molt nombrós i divers, amb perfils diferents i pràcticament una candidatura a cada nucli.

Després de tenir a punt el grup, vam valorar la feina feta per l’anterior equip de govern i també les propostes de Fem Òdena que hem intentat potenciar per arribar a tothom, i crec que vam tenir una molt bona acollida per part de la ciutadania.

Com és el govern actual d’Òdena?

Hi ha tres persones que ja hem sigut regidors (la Vanessa, l’Alba i jo mateix), i tres de nous (la Trini, el Felipe i el Jordi). La veritat és que hem tingut problemes d’adaptació, perquè quan un grup és divers, costa, i quan n’hi ha que no saben com funciona l’administració, encara més. Sempre hi ha un procés d’adaptació, però jo crec que ara estem funcionant molt bé i farem molta feina per Òdena. Ens agrada obrir-nos i comunicar amb altres grups, perquè sí, hem tingut la majoria absoluta, però no el vot de tots els veïns d’Òdena, per tant, la veu d’aquestes persones també ha de ser escoltada i representada.

«Un dels meus objectius com a alcalde d’Òdena és reconnectar-nos com a un sol poble»

Quins plans de futur tens per a Òdena?

El primer que vull aconseguir és reconnectar Òdena. El municipi és molt gran, té tres nuclis, món rural i una part molt urbana. Penso que Òdena ha de ser un sol poble, divers, però tot un. Un objectiu de futur, doncs, és reconnectar-nos com a poble. Per altra banda, vull que a Òdena tothom pugui tenir el seu projecte de vida, sigui el que sigui, i fer del municipi un lloc agradable per viure. A Òdena tenim molt terreny rural, i formem part de dos parcs agraris (Conca d’Òdena i Montserrat) i crec que hem de fer créixer el món rural al seu ritme i amb les seves dinàmiques. També tenim una part industrial que cal potenciar perquè tothom que visqui al municipi pugui també treballar aquí.

Molt important és també potenciar i visibilitzar la sostenibilitat, l’estalvi, cuidar el medi ambient… En aquest sentit, tenim molts projectes.

També volem cuidar una mica més el teixit associatiu, les entitats i el nostre patrimoni, perquè és història i ho hem de valorar.

També ets president de l’ADF d’Òdena.

L’ADF és una associació que té com a objectiu evitar i actuar quan hi ha un incendi. Per tant, la presidència de l’alcalde de l’ADF és per donar més força, més èmfasi a una associació que és molt important en un municipi com el nostre, que tenim molt terme que és bosc, i que amb la sequera, ens preocupa molt.

Fa uns dies, vas presentar amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, la nova anella verda ‘El Cel de la Conca’.

M’agradaria reconèixer l’impuls d’Igualada amb les anelles verdes, una idea de sostenibilitat amb què nosaltres no podem estar més d’acord. I, de fet, amb això estem en perfecta sintonia amb l’alcalde d’Igualada. Aquesta nova anella tindrà una altura més elevada, entre Igualada i Òdena que donarà una visió panoràmica de la Conca.

Realment és un projecte engrescador, perquè al final sortir a l’exterior amb bicicleta, caminant, és un factor de salut i familiar, i la societat necessita gaudir del seu l’entorn. Per a projectes d’aquesta mena, Igualada ens hi trobarà sempre que vulgui, perquè està alineat amb els nostres eixos prioritaris.

«L’Ermita de Sant Bernabé tornarà a ser un espai cultural viu»

En els pressupostos d’aquest 2024, va haver-hi un increment respecte de l’anterior. Per quins motius?

Els pressupostos són un full de ruta i costa molt que s’aconsegueix el 100%. Per a mi l’important era definir una ruta que marqués les prioritats. Tot el que es pugui fer el 2024 perfecte, però si no, tenim dos anys i mig més de mandat per poder seguir el camí marcat. El primer pas ha estat treballar en la façana del Pla d’Òdena que porta molts anys amb una imatge que no és la que correspon a un municipi com el nostre. Veïns d’allà, que gairebé són la meitat de la població d’Òdena, mereixen una façana més digna i més dignificada.

Com he comentat, un altre punt molt important és la sostenibilitat. Hi ha moltes inversions dedicades per cobrir de plaques solars tres equipaments municipals: l’escola, la biblioteca i el centre cívic del Pla d’Òdena.

En el tema de seguretat hi ha una gran inversió per instal·lar càmeres que llegeixen matrícules a les entrades tant del nucli de l’Espelt com el nucli d’Òdena i al Pla per donar més seguretat a la ciutadania. Som un municipi que només té tres vigilants municipals, necessitem que la tecnologia ens ajudi.

Esports: volem recuperar la teulada del poliesportiu, que té problemes de filtracions, i també volem cobrir la pista poliesportiva del Pla perquè es pugui fer servir durant tot l’any.

Pel que fa al patrimoni, el tema estrella és de l’ermita de Sant Bernabé, que va ser un dels més debatuts al Ple dels pressupostos. La nostra voluntat és que aquest Bé d’interès cultural local no caigui a terra, i que, a més a més, serveixi de centre cultural per als veïns del Raval. En el seu moment, aquest espai havia acollit molta activitat cultural com ara aplecs, sardanes… i volem recuperar vida social del barri. Ja hem rebut una subvenció de la Generalitat per reformar l’ermita i l’objectiu és aconseguir més diners per tenir un projecte complet.

Conjuntament amb altres ajuntaments de la Conca, treballeu amb la diagnosi tècnica dels polígons. Què suposa per a Òdena aquest procés?

Personalment, crec que al terreny se li ha de treure el màxim valor possible, per tant, els polígons han de créixer com una taca d’oli. Si hi ha un polígon, el més lògic és que si s’ha d’ampliar es faci continuant l’existent, no muntar polígons a altres llocs amb tots els inconvenients i costos que això té.

L’anterior govern va col·laborar en el Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica (PDUAE) de la Conca d’Òdena, que divideix en 4 sectors els polígons i l’1 i el 2, estan dins del terme d’Òdena. Ens agradaria que el sector 2 avancés en paral·lel al sector 1, perquè el sector 2 està molt vinculat a l’activitat aeronàutica i venen moltes empreses buscant instal·lar-se aquí i no els podem donar cap sortida perquè tenim això sense desenvolupar. Per tant, per a nosaltres és prioritari que s’ordeni aquest sector 2 per poder donar espai a aquestes empreses que volen instal·lar-se aquí aprofitant el potencial de l’aeròdrom. En el sector 3 ens agradaria que vingués en una indústria de valor per atraure empreses, siguin tecnològiques, de disseny o especialitzades, però que aportin activitat econòmica i feina de qualitat.

L’Anoia queda afectada per la MAT i altres macroprojectes d’energies renovables. En quina situació es troba Òdena en aquest sentit?

Òdena no està afectada directament per la MAT; així i tot, ens solidaritzem amb els municipis que sí que ho estan perquè creien que s’ha de buscar una alternativa a aquest impacte. A Òdena hi ha plantejat un projecte de macroparc solar que ens afecta directament. Estem a favor que hi hagi energies renovables i és evident que necessiten un espai, però així no. Si la resta del país necessita energia, jo crec que s’ha de ser solidari generant energia, sempre que no perjudiqui a ningú i sobretot només a un municipi. També hi ha planificats uns altres dos parcs a la comarca les línies d’evacuació dels quals travessarien Òdena.

Considero que aquestes línies s’haurien de fer de manera soterrada per afectar menys el nostre territori, el qual al final, tampoc se’n beneficia.

Defensarem i lluitarem fins al final amb totes les nostres forces i recursos perquè si es fan els parcs que es facin soterrats.

Des de l’Ajuntament també manteniu diàleg i ajudeu a les plataformes?

Tenen tot el nostre suport i estem en contacte amb elles. Mantenim total comunicació per tal que els objectius comuns arribin a bon port.

Què en penses dels pressupostos de la Generalitat que inclouen projectes per a l’Anoia.

M’agradaria destacar un punt que pot ajudar molt a Òdena i a la Conca d’Òdena, i és desencallar la zona de Can Riba-Scòrpia. La discoteca ja no hi és, només queda el restaurant, però hi ha una esplanada on es fan carreres de cotxes i altres activitats incíviques. Just allà hi ha el petit barri de Sant Ramon d’Òdena, que està esperant tenir carrers nets i polits, i serveis adequats per aconseguir que es desenvolupi el sector d’Scòrpia que està encallat des de fa almenys vint anys, per unes qüestions tècniques de la llei de comerç. Per tant, en aquest acord dels pressupostos, a la llei d’acompanyament hi ha una solució a aquest tema.

Per a Òdena, és molt important que aquests pressupostos, tirin endavant, considerem que ajudarà molt a la dinàmica econòmica i comercial i d’oci de la Conca. (Nota: Aquesta resposta és previa a la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya).