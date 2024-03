Ja es poden demanar subvencions a Igualada per a millores de l’habitatge

Es tracta de la subvenció per la rehabilitació de pisos en desús, l’arranjament de façanes i també per tirar endavant projectes de masoveria urbana amb l’objectiu de reformar habitatges posant en contacte propietaris i masovers.

A partir d’aquest dimecres 20 de març, l’Ajuntament d’Igualada obre una nova convocatòria de subvencions referents a les millores en habitatge que s’engloben en tres grans línies: la subvenció per la rehabilitació de pisos en desús, l’arranjament de façanes i també per tirar endavant projectes de masoveria urbana amb l’objectiu de reformar habitatges posant en contacte propietaris i masovers.

La subvenció per la reforma d’habitatges com en anteriors convocatòries és un d’un màxim de 20.000€ per pis a reformar i no necessita d’aportació per part de la propietat si la subvenció cobreix tota la rehabilitació. La subvenció és del 100% del pressupost. Com a novetat d’aquesta convocatòria l’IVA queda inclòs, sempre i quan aquest no es pugui repercutir o compensar. Carlota Carner, regidora d’Habitatge de l’Ajuntament d’Igualada ha detallat que una de les novetats de les bases d’aquest any és el fet que s’ha augmentat el percentatge de la bestreta fins a un 30% una vegada s’hagi presentat la comunicació prèvia o s’hagi obtingut la llicència d’obres i s’hagi signat el compromís d’incloure al Programa de Mediació, sempre que no hi hagi condicionants en la concessió. La resta de l’import de la subvenció serà abonat a mesura que es justifiqui la despesa realitzada per partides.

25 habitatges ja s’han beneficiat d’aquestes subvencions

Carner ha explicat que amb les anteriors convocatòries s’han arranjat un total de 20 pisos i 5 més estan finalitzant-se. Són pisos, ha explicat Carner, “que formen part de la borsa de lloguer assequible de l’Ajuntament d’Igualada i passen a ampliar el parc d’habitatges de lloguer de la ciutat. Carner també ha detallat que l’Ajuntament d’Igualada ha invertit gairebé 500.000€ en les diferents convocatòries que s’han realitzat.

A partir del dia 20 de març també s’obre una nova edició de la subvenció per a projectes de masoveria urbana que posa en contacte propietaris de pisos en desús amb llogaters que vulguin rehabilitar-los amb la supervisió i control de diversos tècnics a canvi de poder viure-hi de lloguer uns anys.

Es tracta d’una subvenció amb un import màxim de 15.000€ per habitatge i 5.000€ per als elements comuns. La subvenció és del 100% del pressupost amb IVA sempre que no es pugui repercutir ni compensar i no superi l’import màxim. Pot haver una bestreta d’un 30% del total una vegada s’hagi presentat la comunicació prèvia o s’hagi obtingut la llicència d’obres i s’hagi signat el compromís d’incloure l’habitatge al Programa de Mediació. Els requisits dels masovers és el de tenir una edat entre 18 i 35 anys, no ser propietari ni titular d’un dret real d’ús o gaudi de cap altre habitatge i estar inscrit a la Borsa d’Habitatge d’Igualada i manifestar el seu interès en acollir-se al Programa de Masoveria Urbana.

El propietari de l’habitatge i el masover formalitzaran l’acord a on el propietari cedeix al masover perquè faci les obres de reparació. Al contracte figurarà de manera expressa les obres a realitzar, el termini per executar-les i el preu hora del treball del masover. S’establirà un període de carència en el pagament de la renda per part del masover, que començarà a comptar en el moment en què l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat i CEE. Per demanar informació i per tramitar aquestes subvencions cal posar-se en contacte amb l’Oficina d’Habitatge d’Igualada demanant cita prèvia al 93 803 19 50.