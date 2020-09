Calaf vol resoldre els dubtes després d’un mes sense aigua potable

Els tècnics d’Aigües de Manresa i els responsables de Sanitat ampliaran informació i resoldran possibles dubtes sobre la situació de l’aigua a Calaf amb una reunió informativa oberta a la població que tindrà lloc el dia 30 de setembre a 2/4 de 7 al Casino de Calaf.

A mitjans del mes d’agost, Aigües de Manresa va emetre un comunicat informant que s’havia detectat un augment del contingut de nitrats a l’aigua de la xarxa municipal que superava els 50 mg/l. La superació d’aquest límit, segons la normativa vigent, va suposar l’obligació de declarar la no potabilitat de l’aigua per a ús de boca tot i que l’aigua és apta per a tots els altres usos que no sigui l’estrictament alimentari.

Un mes després, la situació continua sent la mateixa. Per aquest motiu, es convoca una reunió informativa sobre la situació de l’aigua de la xarxa d’abastament de Calaf. L’aforament màxim que permet el Casino de Calaf és de 70 persones per poder garantir la distància de seguretat. Es recorda l’ús obligatori de mascareta al llarg de tota la reunió i l’ús del gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida del local. També es prendrà la temperatura individualment i les dades personals per possibles controls.