Plastnet, professionals de l’embalatge i la higiene

A disposen d’un ampli catàleg amb més de 1.800 productes que inclouen embalatges industrials, productes d’un sol ús, i solucions de neteja. Xavier Valls és el gerent de Plastnet, una empresa de referència en el sector de la neteja tècnica i industrial amb una llarga trajectòria i compromís amb la sostenibilitat i la innovació. Sota la seva direcció, Plastnet ha consolidat la seva posició com un actor clau en la indústria, oferint solucions adaptades a les necessitats específiques de cada client i garantint la màxima eficiència en els seus serveis.

Com va començar Plastnet i quina és la seva missió principal dins de la indústria del plàstic?

En l’etapa anterior a la creació l’empresa Plastnet, treballava de director comercial en una empresa distribuïdora de plàstic a nivell europeu. Vaig decidir posar-me pel meu compte i dedicar els meus esforços i coneixements adquirits a donar servei exclusiu a la comarca de l’Anoia, dedicant-nos a donar solucions, servei i atenció a les necessitats dels clients d’aquest sector.

Quins són els serveis més destacats que ofereix Plastnet? Quin és el seu mercat objectiu?

El nom de Plastnet és la combinació de les paraules plàstic i neteja, ja que el servei que ofereix es divideix en aquests dos sectors. Som unes de les principals empreses de distribució i comercialització de productes per a l’equipament, neteja, higiene i manteniment del sector hostaler, industrial i col·lectivitats.

Estem a disposició d’oferir solucions professionals de màxima qualitat. Oferim als nostres clients els productes més exclusius i d’avantguarda del mercat, amb la garantia i confiança de les marques més prestigioses del sector.

Com afronta Plastnet els reptes mediambientals relacionats amb la producció i reciclatge del plàstic? Hi ha projectes verds o iniciatives de sostenibilitat en marxa?

En el sector de l’embalatge la nostra companyia ja comercialitza productes amb un mínim del 70% de material reciclat. Pel que fa a la comercialització de productes químics, ja fa temps que tenim una àmplia línia de productes ecològics amb certificació ECOLABEL per tenir cura del medi ambient.

Quin ha estat el seu recorregut professional abans d’assumir el càrrec de gerent a Plastnet? Quines habilitats considera que són clau per a la seva funció?

Durant cinc anys vaig ser director comercial d’una empresa, de més de 200 treballadors, dedicada al sector de l’embalatge a nivell europeu. Això em va aportar experiència per poder iniciar un nou projecte i crea l’empresa Plastnet, amb la intenció de poder ajudar a resoldre algunes de les necessitats que existien a la comarca de l’Anoia. Les habilitats més destacables del meu perfil: buscar la millor opció per a cada client fent un servei molt personalitzat. Pensem que cada client té una necessitat diferent i intentem trobar la millor solució a cada necessitat. El nostre repte més important no és fer clients nous, sinó mantenir, de manera satisfactòria, els que ja tenim.

Quin estil de lideratge practica a l’empresa? Com manté el seu equip motivat i enfocat en els objectius de l’empresa?

Intento mantenir un lideratge participatiu i comunicatiu, intentant adaptar les tendències i necessitats del mercat de la manera més ràpida possible. Per aquest motiu fem reunions setmanals compartint les noves necessitats dels nostres clients i contribuint entre tots a trobar solucions. Donem prioritat al treball en equip i a la implicació de tots en cada projecte.

Quins són els reptes més grans que afronta avui dia la indústria del plàstic, i com Plastnet està preparat per superar-los?

Ajudar a conservar el medi ambient és un dels nostres reptes més importants. La societat cada vegada està més conscienciada amb l’impacte mediambiental. Per aquesta raó, estem sempre buscant les solucions més ecològiques per compartir i presentar als nostres clients, tant a nivell d’embalatge com de productes químics.

Veu noves àrees de creixement o nous mercats que Plastnet planeja explorar en el futur?

Fa poc temps, hem començat en el sector farmacèutic, comercialitzant paper parafinat, sobres per la medicació, bosses, etc. Podem oferir aquests productes de manera estàndard o serigrafiat personalitzat, a petició del client.

Com descriuria la cultura de treball a Plastnet? Quins valors promouen internament per mantenir un ambient de treball positiu i productiu?

Per a la nostra empresa és imprescindible la bona comunicació interna i el treball en equip. Creiem que només així podem tenir un bon ambient laboral i donar sempre el millor servei al nostre client. Sempre hem partit de la base que un client satisfet és el valor més important que podem tenir. Ells són els que ens han ajudat a créixer en aquests 23 anys que portem i són la nostra força d’inspiració cada dia. Tenim una important premissa: mai comercialitzem un producte que no compleixi el que per nosaltres són requisits imprescindibles mínims en tots els aspectes, sigui a nivell de normatives, qualitats, etc.