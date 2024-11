Tot el material i aliments solidaris recollits a l’Escorxador s’envien avui a València gràcies a la col·laboració d’empreses

Fins ahir dijous l’Escorxador d’Igualada s’ha habilitat com a punt de recollida de material i aliments pels afectats per la DANA al País Valencià. Avui divendres el material recollit es transportarà fins a la zona afectada amb un tràiler que ha posat a disposició d’aquesta recollida l’empresa Igualadina Mestrans.

L’empresa Cartrobox ha fet donatiu de les caixes on s’embalarà tot el material i Palets Ariza dels palets on es traslladarà el material.

Josep M. Carpi, ha explicat que fins al moment s’han realitzat moltes donacions, moltes d’elles per part de ciutadans que s’han volgut sumar a la iniciativa. Carpi ha detallat que “han estat moltes les persones que han anat a comprar eines com ara pales a botigues de la ciutat per donar-les ja que les que hi ha a la zona estan totes esgotades i són molt necessàries per a les tasques de neteja”.

Aquests dies el regidor ha pogut parlar amb el regidor del poble d’Albal, un dels afectats per aquest temporal per saber quines són les principals necessitats i per coordinar l’enviament del material.

S’han habilitat diferents punts de recollida de material, especialment quan arriben amb camions de gran tonatge, i des d’on, amb vehicles més petits, es fan arribar als punts més necessitats.

El camió d’Igualada aniria destinat fins a un magatzem que ha cedit l’empresa de mobles Ikea, proper a la zona afectada, i des d’on es dona servei als municipis que més ho necessiten com és el cas d’Albal.

L’ajuntament dona 30.000€ als afectats a través de creu roja

Davant els efectes devastadors de la DANA, l’Ajuntament d’Igualada ha fet una donació de 30.000€ per ajudar a les persones damnificades per aquest aiguat que ha causat nombroses víctimes i danys materials.

Davant la situació d’incertesa i les complexitats logístiques sobre el terreny, i tal i com han manifestat les ONG’s i entitats que treballen ara mateix sobre el terreny com Creu Roja o Càritas i com també ha remarcat l’Associació Catalana de Municipis, es recomana canalitzar les iniciatives solidàries a través de donatius a Creu Roja perquè l’ajuda sigui el màxim d’efectiva.

Els ajuts econòmics permeten que puguin adquirir els recursos necessaris segons com evoluciona la situació, ja que les necessitats poden anar canviant. És important tenir en compte que la logística pot arribar a ser més cara que els mateixos productes que es transporten i, amb aportacions materials, sovint es generen desequilibris: o bé en sobren o bé en falten. L’ajuda econòmica permet que les ONG’s puguin respondre d’una manera més eficient i flexible, segons les necessitats reals.