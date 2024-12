Quatre plans recomanats per a aquest cap de setmana a l’Anoia

No saps què fer aquest cap de setmana? A La Veu de l’Anoia et recomanem els millors esdeveniments per al cap de setmana arreu de la comarca.

Recorda que, cada divendres, La Veu de l’Anoia t’ofereix l’agenda de la comarca de l’Anoia per tal que puguis tenir sempre disponibles opcions culturals i d’oci de proximitat. Descobreix les propostes més interessants per als dies 13, 14 i 15 de desembre.

2a Fira de Nadal a Piera

Quan?

14/12/2024. Horari: 10h-14h, 16h-21h.

15/12/2024. Horari: 10h-14h, 16h-20h.

On?

Gall Mullat, Piera

Què?

Aquest cap de setmana, 14 i 15 de desembre, Piera organitza la 2a edició de la Fira de Nadal, una cita imprescindible per gaudir de l’esperit nadalenc en família.

L’esdeveniment tindrà lloc al Gall Mullat, amb un ampli horari que permetrà als visitants gaudir de totes les propostes programades: dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. La Fira comptarà amb una gran varietat de paradetes de productes nadalencs, a més de foodtrucks i activitats lúdiques per a totes les edats. Dissabte 14, hi haurà un taller de cistelleria, una activitat de pintacares, el tren dels follets, una batucada, tallers de màgia, un espectacle familiar i es farà cagar el Tió.

Diumenge 15 durant tot el dia hi haurà la caravana del Pare Noel, i com a novetat respecte dissabte, també hi haurà un concert de Swing Engine durant l’hora del vermut i l’espectacle teatral La Maleta de Teatre Nu.

Consulta el programa.

Fira de Nadal i Festa d’Hivern del Mercat Origen Montserrat a El Bruc

Quan?

15/12/2024. Horari: 10h-20h.

On?

El Bruc.

Què?

El diumenge 15 de desembre El Bruc celebra la Festa d’Hivern del Mercat Origen Montserrat juntament amb la tradicional Fira de Nadal. Una vegada més, doncs, la plaça del Pati de Can Casas s’omplirà de parades de productors del Parc Rural del Montserrat i d’activitats per a tota la família, amb tallers i visita guiada. A partir de les 10h del matí i fins a les vuit de la tarda, els visitants podran comprar vi, mató i formatges, oli d’oliva verge extra. També s’hi podran trobar els productes d’artesania local i creacions de les entitats. Es podrà visitar l’exposició del pessebre de la gent gran i l’exposició d’art. El migdia, els veïns i veïnes, gràcies a la comissió de festes, ens preparen el vermut solidari de la Marató de TV3, amb sessió musical.

Consulta tot el programa.

Nadal a Sesoliveres

Quan?

15/12/2024. Horari: 18h.

On?

Ermita de Sant Jaume Sesoliveres, Igualada.

Què?

L’Associació veïnal Sant Jaume Sesoliveres d’Igualada ha programat un Concert de Nadales amb Carlos Serra. L’acte tindrà lloc a partir de les 18h. Les persones que hi assisteixin també podran gaudir d’un espectacle de llums, a més d’un berenar de coca i torrons en finalitzar l’acte.

10a Trobada de Cotxes Clàssics a Rubió i Fira de Nadal

Quan?

15/12/2024. Horari: 9h-14h.

On?

Pla de Rubió. Rubió.

Què?

La gran cita de Rubió per aquest diumenge és la 10a Trobada de Cotxes Clàssics, que va de la mà de la Fira de Nadal amb un mercat d’artesans, tallers per als més petits i xocolatada solidària en benefici de La Marató de TV3. L’esdeveniment està pensat per a tota la família, oferint entreteniment i activitats en un ambient festiu i nadalenc.