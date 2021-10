Piera aprova una moció per millorar la formació professional a l’Anoia Sud

Els grups municipals PSC, Ara es Demà i Junts per Piera han presentat i aprovat, per unanimitat al consistori, una moció que reclama una millora de la formació professional a la comarca i, en concret, a l’Anoia Sud. L’origen d’aquesta es troba a les Joventuts Socialistes de l’Anoia, que hi han i identificat una manca de places a diferents centres i una taxa d’atur juvenil elevada. L’impediment que molts joves s’hagin quedat en el darrer curs sense plaça per formar-se ha estat la motivació principal d’iniciar la moció.

Un altre aspecte a remarcar és el factor desplaçament. Al voltant del 40% dels estudiants de l’Institut Milà i Fontanals provenen, majoritàriament, de l’Anoia Sud. La dificultat per arribar a Igualada en transport públic des dels barris que envolten el nucli de Piera ha estat un motiu afegit per reclamar millores pels centres locals. En concret, per l’Institut Guinovarda de Piera, on es demana, no tan sols un increment de les places, sinó també una millora en l’oferta formativa actual, com per exemple, que es comenci a impartir la formació de grau superior la qual actualment manca.

D’aquesta manera, s’espera que la Generalitat estudiï la proposta de moció i la pugui posar en marxa de cara al curs vinent.