Pere Bas, estamper, tot un geni de les arts gràfiques

Una magnífica i il·lustrativa exposició, a la Biblioteca Central d’Igualada, sobre el perfil biogràfic i l’obra de l’impressor i estamper esparreguerenc, i amb taller propi instal·lat a Igualada, Pere Bas i Vich (1897-1975), ha estat fins a hores d’ara aquella mostra que, conduïda per la bibliotecària Teresa Miret Solé, se suma -a propòsit de la publicació d’un magnífic volum- a ser una més de les copioses i oportunes recerques sobre determinats i significats personatges igualadins o bé estretament vinculats amb la ciutat d’Igualada.

De Pere Bas, i en concret de la seva mà d’artista i de la seva pròpia impremta, ubicada al carrer d’en Roca; la ciutat d’Igualada n’ha heretat un bon gruix de publicacions, unes atresorades joies de l’Art Gràfic que actualment es poden admirar i contemplar a la mateixa Biblioteca Central i també a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, en una multitud de publicacions.

Això és, més enllà de l’exposició, és aquest volum: “Bas d’Igualada, estamper”. Pere Bas i Vich (1897 – 1975), un llibre que, a mode de recopilació o catàleg, et presenta de manera rigurosament documentada a un dels artistes que va destacar notòriament en l’univers de les arts gràfiques igualadines d’una bona part del passat segle XX, magníficant-se amb identitat pròpia i exclusiva en l’univers de la impressió. Les seves publicacions -llibres, cobertes, fulletons, cartells, programes, anuncis, estampes, recordatoris, capçaleres, etc.- delaten inequívocament el seu esperit creatiu, rupturista i innovador; i, de retruc, evidencien que no estan gens lluny del ferm compromís que Bas va establir amb el món cultural i associatiu igualadí de l’época, des d’un marcat tarannà progressista abocat a superar fins i tot estadis tan adversos com van ser la Guerra Civil i la pròpia censura del règim franquista.

Efectivament el llibre et parla no solament amb la precisió que mereix una publicació àmpliament documentada sinó amb una exquisida sensibilitat envers el tracte biogràfic sobre la consolidada trajectòria d’aquest artista, una home que va fer simultània la seva vida personal amb la seva vida artística i cultural fins a esdevenir, en qüestió de temps i amb una gran habilitat, tot un professional capaç de crear obres úniques i irrepetibles, alhora sabent gaudir plenament del seu ofici.

Les seves obres, doncs, i tal com de forma cronològica i ordenada te les va presentant aquest llibre-catàleg de Miret, conformen la prolífica trajectòria d’un artista popularment conegut com “Bas d’Igualada”; aquell artesà de la feina ben feta i, tal vegada, el darrer exponent d’una tradicional tipografia artística que amb prou feines ha arribat als nostres dies.

Des d’un punt de vista artístic, la producció d’en Bas apunta cap a un imaginari estètic estretament lligat al corrent Noucentista, defugint fins i tot les últimes cuades del Modernisme; bo i posant en valor un concepte de l’Art més proper a una actitud o posicionament davant de la vida. Per descomptat, aquell Noucentisme gràfic que va imposar-se exponencialment a l’Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1929, inclòs el seu marcat esperit catalanista, va exercir una singular influència en l’estil en què Bas il·lustraria les seves composicions, caracteritzades sobretot per una expressa simplicitat en l’estil tipografic. Tanmateix i en els diversos períodes de creació, per a cada etapa, la seva obra tot i mantenint el seu invariable estil compositiu en què tan laboriosament sabia compensar el text amb el cromatisme de les seves imatges -convenint uns resultats no absents de linialitat i simetria- s’anava adequant a la realitat contextual del moment i, evidentment, a les ineludibles exigències amb què se li encomanaven aquests treballs, ja és tractés d’entitats, associacions o particulars.

Per tot plegat, i tal i com queda palès en cada capítol, tota la publicació de Miret encerta a ser un merescut elogi a un gran geni de la tinta i, especialment, a una obra que et podrà semblar summament actual.