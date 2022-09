L’Aplec de Sant Magí de la Brufaganya torna amb força

Des de fa 400 anys que el tercer diumenge de setembre és festa grossa a Sant Magí de la Brufaganya. L’any 1620 ja hi és documentada allò que s’anomenava “Dinada dels pobres” i que ha evolucionat fins a l’actual Aplec de Sant Magí.

A l’aplec hi acudeixen gent de molts indrets, però especialment dels rodals de la Brufaganya: Santa Coloma de Queralt, La Llacuna i tots aquells pobles i poblets que les envolten: Sant Martí de Tous, Bellprat, Pontils, Les Piles, Conesa, Llorach, etc…

No hi falta cap any una representació de la Confraria de Sant Magí màrtir de Barcelona que, des de temps immemorials, fa una ofrena al santuari durant la missa.

L’aplec d’aquest any se celebrarà demà diumenge dia 18 de setembre. La jornada començarà amb caminades des de La Bisbal del Penedès, Santa Coloma de Queralt, La Llacuna i Pontils.

Durant tot el matí es podrà visitar l’exposició “La meva Brufaganya i altres habitants” que estarà instal·lada a la Capella de les Fonts. A la zona del santuari també es podran visitar les obres que es fan a la casa de l’ermità.

A partir de les 9 del matí, a l’esplanada del davant de les Fonts, se servirà un esmorzar a tot aquell qui ho demani.

A partir de les 11 hi haurà un espai dedicat a la quitxalla amb un concurs de dibuix i mandales.

A les 12, al santuari, se celebrarà l’Ofici per part del rector de la parròquia, acabant amb el cant dels goigs. En sortir es ballarà el Ball Pla de Sant Magí que es va recuperar l’any 2010, recuperant una antiquíssima tradició. A continuació, sardanes amb la cobla Cossetània.

Cap a les 2 de la tarda començaran els preparatius per servir un dinar popular a l’esplanada de la Capella de les Fonts. Consistirà en amanida, arròs i postres. Les famílies i colles d’amics es repartiran sota les ombres dels roures i pins. Els tiquets per l’arrossada es poden comprar als forns Pujó de La Llacuna i Santa Coloma de Queralt o bé a través de les webs www.brufaganya.cat o www.codetickets.com.

La festa acabarà amb un ball de tarda a càrrec de la Xaranga Xino-Xano que també interpretaran, com és de consuetud, el Ball Pla de Sant Magí.