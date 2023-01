El proper dijous 5 de gener torna el 2×2 Mixt de Reis del Club Bàsquet Igualada. Després de l’aturada per la pandèmia, el Pavelló de Les Comes d’Igualada tornarà a omplir-se per aquest esdeveniment, un clàssic de les vacances de Nadal.

La competició començarà a les 9:00 i finalitzarà aproximadament a les 16:00, depenent del nombre de parelles inscrites.

La inscripció tindrà un cost de 15,00€. El pagament es farà el mateix dia de la competició. El termini per a inscriure les parelles serà el dilluns 2 de gener. Inscripcions a: https://bit.ly/3PnSoWh.